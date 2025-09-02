Graham Greene, actor canadiense y una de las voces más destacadas de los actores indígenas en Hollywood, murió a los 73 años.

De acuerdo con información publicada por “Deadline”, Greene falleció la tarde de este pasado domingo en un hospital de Toronto, y estuvo acompañado en todo momento por su esposa Hilary Blackmore.

La noticia fue confirmada por Michael Greene, agente del histrión, mediante un comunicado, en el que no sólo lamento su partida; sino que lo calificó como un gran artista y ser humano.

“Fue un gran hombre de moral, ética y carácter y será extrañado eternamente”, dijo al medio estadounidense.

¿Quién era Graham Greene?

Nacido en 1952 en la Reserva de las Seis Naciones, en Canadá, antes de descubrir su pasión por el teatro, Greene trabajó como dibujante, trabajador siderúrgico, soldador y técnico de audio para algunas bandas de rock.

Fue justo entonces cuando, animado por el músico Kelly Jelly, decidió probar suerte en el teatro, encontrando así su vocación.

Para 1979 dio el salto a la televisión con la serie “The Great Detective” y en 1984 apareció en la serie de la CBC “Spirit Bay” donde interpretó a Pete “Baba” Green.

Debutó en la pantalla grande en 1983 con la cinta “Running Brave”, pero alcanzó la fama internacional con "Danza con Lobos“, donde no solo compartió créditos con Kevin Costner; sino que fue reconocido con una nominación al Oscar en la categoría de Actor de Reparto.

A lo largo de más de cuatro décadas de carrera, Greene participó en películas como “Maverick”, “Die Hard with a Vengeance”, “The Green Mile” y la saga de “Twilight“, donde dio vida al jefe de la tribu de los Quileute.

Su última película fue “Ice Fall”, que aún no ha llegado a las salas de cine.

A Greene también se le atribuye haber abierto las puertas de la industria hollywoodense a los actores nativos americanos, dejando así un legado muy importante en el séptimo arte.