El periodismo en español en Estados Unidos está de luto tras el fallecimiento de Rafael Pineda, una de las figuras más influyentes y queridas de la televisión hispana, cuya voz acompañó a millones de familias latinas durante más de cuatro décadas. Univision 41, la cadena donde desarrolló toda su carrera, confirmó su muerte y destacó su legado como pilar informativo de la comunidad.

Pineda fue el presentador principal de los noticieros de N+ Univision 41 durante más de 42 años, convirtiéndose en el conductor de noticias con mayor tiempo al aire en el mercado televisivo de Nueva York. Su permanencia ininterrumpida lo consolidó como una presencia cotidiana y confiable para varias generaciones de televidentes que acudían a él para conocer la actualidad local, nacional e internacional.

Reconocido por su rigor periodístico, ética profesional y cercanía con la audiencia, Rafael Pineda fue además un pionero del periodismo hispano. En una época en la que la representación latina en los medios era limitada, abrió camino y marcó hitos, entre ellos, convertirse en uno de los primeros periodistas en español en entrevistar a un presidente de Estados Unidos.

Su trayectoria fue ampliamente reconocida con importantes distinciones, como un Premio Emmy, su ingreso al Salón de la Fama de los Radiodifusores de Nueva York y el Silver Circle Award otorgado por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión, honores que reflejan su excelencia y su impacto duradero en la industria.

“Rafael Pineda fue mucho más que un presentador. Fue una voz confiable, un líder y un ejemplo de los más altos valores del periodismo”, expresó Adriana C. Vargas, vicepresidenta de Noticias de Univision 41, al resaltar su compromiso con la comunidad y su incansable defensa de la información veraz y responsable.

Nacido en Cuba, Pineda también será recordado por su calidad humana. Colegas y colaboradores lo describen como un mentor generoso, un compañero cercano y un caballero respetado, siempre dispuesto a apoyar a las nuevas generaciones de periodistas. Roberto Yáñez, vicepresidente sénior de Estrategia y Operaciones de Contenido para la Costa Este, recordó que Pineda comenzaba cada jornada recorriendo la redacción para saludar personalmente a todos sus compañeros, un gesto que reflejaba su humildad y calidez.

La partida de Rafael Pineda deja un profundo vacío en el periodismo informativo, pero su legado permanece vivo. Su trabajo, su ejemplo y las puertas que abrió continúan inspirando a quienes hoy ejercen y a quienes aspiran a contar las historias de la comunidad latina con verdad, respeto y dignidad.