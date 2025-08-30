Alberto Padilla, expresentador de CNN en Español, falleció este viernes en Costa Rica, así lo informaron medios de ese país.

El periodista mexicano, de 60 años, murió en el hospital, donde fue atendido tras sufrir un desvanecimiento durante una actividad social, informó CRC 89.1 Radio.

“Fue trasladado de inmediato al Hospital Cima en San José, donde, pese a la atención recibida, se produjo el fatal desenlace en horas de la noche”, indicó el medio de comunicación.

El comunicador residía en Costa Rica desde hace cinco años y presentaba el programa “A las 5 con Alberto Padilla”, un espacio de análisis económico, político y social, transmitido por CRC 89.1 Radio.

Padilla fue un rostro conocido de CNN en Español. En la cadena estadounidense, se desempeñó como presentador y analista. Cubrió acontecimientos mundiales y entrevistó a líderes políticos, empresariales y sociales, publicó La Nación Costa Rica.

Nació en Monterrey, México, el 9 de enero de 1965. Se graduó en Estudios Internacionales por la Universidad de Monterrey y completó el Programa de Alta Gerencia en el INCAE Business School en Costa Rica.