La actriz Catherine O’Hara, una de las figuras más reconocidas de la comedia en Hollywood y recordada por producciones como “Schitt’s Creek”, “Home Alone” y “Best in Show”, murió el viernes, según confirmó su manejador a la revista Variety.

Al momento se desconoce la causa de su muerte.

John Heard como Peter McCallister y Catherine O'Hara como Kate McCallister en "Home Alone". Ambos dieron vida a los padres del niño Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin. (20th Century Fox)

O’Hara dejó una huella imborrable en varias generaciones de espectadores. Para muchos, será siempre la madre de “Kevin”, personaje interpretado por Macaulay Culkin en las primeras dos entregas de “Home Alone”.

Para otros, su interpretación de la excéntrica Moira Rose en la serie “Schitt’s Creek”, en la que participó durante ocho temporadas, marcó uno de los momentos más memorables de su carrera.

PUBLICIDAD

Su filmografía incluye títulos ampliamente celebrados como las comedias “Best in Show” (2000) y “A Mighty Wind” (2003), además de su participación en el clásico “Beetlejuice”, que reafirmó su versatilidad como actriz.

Más recientemente, formó parte del elenco de la serie “The Studio”, de Apple TV+, donde actuó junto a Seth Rogen, trabajo que le valió una nominación al premio Emmy.

En 2020, O’Hara obtuvo un Emmy por su actuación en “Schitt’s Creek”, galardón que se sumó al primero que recibió en 1982 por su labor como guionista en el programa de comedia “SCTV Network 90”.

Originaria de Toronto y la sexta de siete hermanos, la actriz conoció a su esposo, el diseñador de producción Bo Welch, durante el rodaje de “Beetlejuice” en 1988. La pareja contrajo matrimonio en 1992 y tuvo dos hijos, Matthew y Luke.

La última aparición pública de O’Hara registrada por fotógrafos fue en febrero de 2024, en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, donde respondió sobre el papel por el que le gustaría ser recordada.