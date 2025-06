La chef Anne Burrelll de la cadena Food Network murió el martes en la mañana en su hogar en Nueva York, según lo dio a conocer la cadena televisiva, informó CNN.

Tenía 55 años.

En un comunicado difundido por Food Network, la familia de la chef dijo que “su luz irradiaba mucho más allá de quienes la conocían, llegando a millones de personas en todo el mundo. Aunque ya no está con nosotros, su calidez, su espíritu y su amor sin límites permanecerán eternos”.

Mientras que una portavoz de Food Network sostuvo que “Anne era una persona extraordinaria y un talento culinario: enseñaba, competía y siempre compartía la importancia de la comida en su vida y la alegría que puede aportar una comida deliciosa. Nuestros pensamientos están con la familia, los amigos y los fans de Anne en estos momentos de gran pérdida”.

Aún se desconocen los detalles del deceso.

Un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York dijo a CNN que los agentes acudieron a una dirección relacionada con Burrell alrededor de las 7:50 a. m. del martes por la mañana.

“Cuando los agentes llegaron, encontraron a una mujer de 55 años inconsciente y sin respuesta. Los servicios de emergencia acudieron al lugar y declararon el fallecimiento de la mujer”, reza el comunicado.

La investigación sigue en curso.

Burrell se convirtió en una leyenda de la cocina, pero también era una de las estrellas más populares de Food Network. La chef había aparecido endiversos programas como “Worst Cooks in America”, “Iron Chef America”, “Chef Wanted with Anne Burell” y “The Best Thing I Ever Ate”, entre muchas otras.

Estudio comunicaciones en el Canisius College de Buffalo y posteriormente ingreso en el Instituto Cuilinario de América y el Instituto Culinario Italiano para Extranjeros. Se desempeñó en las más prestigiosas cocinas de Nueva York hasta incursionar como segunda chef en “Iron Chef America” en el 2005, programa en el que apareció durante diez temporadas.

Entre el 2008 y 2012 también tuvo su propio programa, “Secrets of a Restaurant Chef”, recibiendo el programa dos nominaciones al Emmy. Entre 2010 y 2024 fue anfitriona de “Worst Cooks in America” y tuvo un segundo título bajo su nombre, “Chef Wanted with Anne Burrell”.

También tuvo intervenciones constantes fuera de Food Network en programas como “Today”, “The Drew Barrymore Show”. “The Talk” y “Good Morning America”.