El actor Blake Garrett falleció a los 33 años de edad, la noticia tomó por sorpresa a su familia, y su madre, Carol Garrett, declaró a TMZ que la exestrella infantil falleció el domingo, y agregó que la familia aún espera los resultados de la autopsia del médico forense para determinar la causa oficial de la muerte.

Blake acudió a urgencias la semana pasada en Oklahoma tras experimentar un dolor intenso y que posteriormente le diagnosticaron herpes zóster. Carol dijo que Blake podría haberse automedicado para sobrellevar el dolor de la infección viral y cree que eso pudo haber terminado en un trágico accidente.

PUBLICIDAD

Blake había estado viviendo una vida muy buena durante los últimos tres años en Tulsa, Oklahoma y que realmente había cambiado las cosas después de dejar de tomar alcohol.

Blake nació en Austin, Texas y tuvo una carrera intensa e impresionante como actor infantil, consiguió papeles protagónicos desde muy joven en producciones locales como “Aladino y su lámpara mágica” y “Peanuts: Un tributo a Charlie Brown”.

Con tan sólo 10 años, Blake salió de gira con el espectáculo en estadios “Barney’s Colorful World International Tour”, y su mayor oportunidad llegó en 2006, cuando interpretó a Plug en “Cómo comer gusanos fritos”, un papel que le valió un premio Artista Joven al Mejor Reparto Joven.