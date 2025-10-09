Tras confirmarse su salida de La mesa caliente y de la cadena Telemundo, la periodista Myrka Dellanos se expresó este miércoles con un mensaje cargado de fe, resiliencia y esperanza.

Sin entrar en detalles sobre su desvinculación, Dellanos compartió en sus historias de Instagram una reflexión espiritual basada en el versículo Romanos 8:28, dejando entrever su confianza en que todo ocurre por un propósito mayor.

“Octubre será tu momento crucial. Todo pasa por una razón, puede que no lo veas ahora, pero tarde que temprano Dios te revelará por qué”, escribió la comunicadora, nacida en La Habana, Cuba.

El mensaje, acompañado por un fondo sobrio, ha sido interpretado por muchos de sus seguidores como una declaración de paz ante el inesperado giro profesional que enfrenta.

A sus 60 años, y con una carrera que abarca décadas en la televisión hispana, Myrka Dellanos optó por pronunciarse sin polémica, reafirmando su espiritualidad como ancla personal ante momentos de cambio.

El gesto ha generado múltiples muestras de apoyo por parte de sus seguidores, quienes la consideran una figura de fortaleza y elegancia. Mientras se desconoce su próximo paso profesional, queda claro que la periodista encara esta nueva etapa con la misma dignidad que ha marcado su trayectoria.