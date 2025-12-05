El periodista Normando Valentín anunció la noche de este jueves la transmisión del último episodio de “Ahí está la Verdad", poniendo fin a 12 años de especiales mensuales en Wapa Televisión, un proyecto que marcó su carrera y le otorgó su primer premio Emmy.

Durante su emotivo mensaje final que también compartió a través de las redes sociales, Valentín recordó que el programa nació como un experimento.

“Con este programa se cumplen 12 años desde que comenzaron los especiales mensuales de ‘Ahí está la verdad’. Conformamos un equipo de trabajo para un proyecto que, en el caso más optimista, pudiera durar dos años o tres”, afirmó. “Pero para mi sorpresa, y gracias a ustedes, ‘Ahí está la verdad’ sobrepasó ese sueño”.

El reportero destacó que el espacio evolucionó con el tiempo, tanto en su estilo como en su equipo de producción.

“El equipo de trabajo fue cambiando, el programa fue evolucionando. Llegamos a tener grandes entrevistas locales e internacionales”, explicó, señalando que muchas de esas conversaciones se convirtieron en algunos de los momentos más importantes de su trayectoria.

Uno de sus mayores logros profesionales, recordó, provino precisamente de este proyecto. “El primer premio Emmy de mi carrera llegó por este programa”, dijo.

Valentín dedicó palabras de agradecimiento al equipo que lo acompañó durante más de una década: “Estoy agradecido de mi producción, de los técnicos que dan la milla extra, de la gerencia de esta etapa”. Entre risas, también reconoció a su compañero Omar Rivera: “A mi mano derecha… la izquierda… la del medio… a Omar Rivera, que me tolera”.

El periodista describió el cierre del programa como un proceso natural.“La vida son ciclos. Hoy cierro uno. Este es nuestro último especial mensual de ‘Ahí está la verdad’. Los cambios son buenos y estoy seguro de que este lo será aún más”, expresó. “Es momento de pensar fuera de la caja, reflexionar y pensar qué es lo próximo”.

A lo largo de sus 12 años, el programa acumuló 135 ediciones y, según Valentín, “siempre líder en su horario”.

El especial concluyó con un mensaje directo a los televidentes: “Espero que me sigan en mis próximas aventuras”, señaló, dejando abierta la expectativa de nuevos proyectos en su carrera.