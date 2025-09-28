“One Battle After Another”, la épica estadounidense de rebelión y resistencia de Paul Thomas Anderson, ampliamente aclamada, se estrenó con 22.4 millones de dólares en ventas de boletos en los cines de Norteamérica durante el fin de semana, según estimaciones del estudio del domingo.

La obra ultracontemporánea de Anderson representa una gran apuesta por parte de Warner Bros. Con “One Battle After Another”, el estudio hace una apuesta de más de 130 millones de dólares con la esperanza de que el público acuda a ver un drama poderoso de 170 minutos de uno de los autores más celebrados del cine, de la misma manera que suelen hacerlo sólo para una franquicia o una película de superhéroes.

Según muchos críticos, Anderson entregó la película del año. “One Battle After Another”, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor y Sean Penn, ha sido aclamada como una película repleta de muchos de los conflictos políticos de hoy en día. Los pronosticadores del Oscar la han señalado como la favorita para ganar el premio a la mejor película de este año. Con la ayuda del poder de convocatoria de DiCaprio, la película sumó 26.1 millones de dólares en el extranjero.

Sin embargo, buenas críticas, el poder de las estrellas y un cineasta de renombre a menudo no son suficientes hoy en día para hacer un éxito. Para una película que costó al menos 130 millones de dólares en producir, y muchos millones más en marketing, “One Battle After Another” tendrá un largo camino para alcanzar la rentabilidad. Para la mayoría de los estrenos con un presupuesto tan alto, un inicio de 22.4 millones de dólares es decepcionante.

Los ejecutivos de Warner Bros. se negaron a ser entrevistados sobre el estreno.

No obstante, “One Battle After Another”, al igual que las películas de épocas cinematográficas anteriores, espera que su tiempo en los cines se trate más del largo plazo que del fin de semana de estreno. Warner espera que el boca a boca, la conversación sobre premios y una creciente conciencia de que “One Battle After Another” es un evento cinematográfico importante, mantengan las ventas de boletos sólidas en las próximas semanas, o incluso meses.

Algunas señales sugieren que eso es posible. El público le dio a “One Battle After Another” una calificación de “A” en CinemaScore. Eso es mucho mejor que las calificaciones de CinemaScore para los lanzamientos anteriores de Anderson, incluyendo “Boogie Nights” de 1997 (“C”), “Magnolia” de 1999 (“C-”) y “Punch-Drunk Love” de 2002 (“D+”).

Sin embargo, por muy respetado que sea Anderson, sus películas rara vez han tenido un gran impacto en la taquilla. Su mayor éxito fue “There Will Be Blood” de 2007, que recaudó 76.4 millones en todo el mundo.

Para Warner Bros., “One Battle After Another” marcó su novena película en estrenarse en el número uno este año, más que cualquier otro estudio. Ese éxito —con 4,000 millones de dólares en ventas globales— ha incluido algunas películas refrescantemente originales que no siempre han encontrado su camino más obvio hacia los cines.

Warner lanzó “Sinners” de Ryan Coogler en abril, y recaudó 366.7 millones de dólares en la taquilla en todo el mundo. “One Battle After Another” optó por no participar en las plataformas habituales de festivales de otoño para películas de prestigio, y se proyectó por primera vez cuando la mayoría de los críticos estaba en Venecia o Toronto. Sin embargo, “Sinners” y “One Battle After Another” probablemente serán favoritas para muchos de los mismos premios en la próxima temporada de galardones.

La película de Anderson, inspirada libremente en la novela “Vineland” de Thomas Pynchon, protagoniza a DiCaprio como un ex revolucionario que vive fuera de la red con su hija adolescente (Chase Infiniti).

El segundo lugar fue para “Gabby’s Dollhouse: The Movie”. El lanzamiento de Universal Pictures, producido por DreamWorks Animation, recaudó 13,5 millones de dólares en 3,500 salas de cine. Es un buen comienzo para la película clasificada G, basada en la serie de larga duración. “Gabby’s Dollhouse: The Movie”, que costó 32 millones de dólares en producir, también obtuvo una calificación de “A+” en CinemaScore por parte del público.

Después de dos semanas en la cima de las listas, el éxito inesperado de Sony Pictures y Crunchyroll, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle”, cayó al tercer lugar. Añadió 7.1 millones de dólares a su recaudación de 118.1 millones de dólares, un récord norteamericano para lanzamientos de anime.

Las 10 mejores películas según la taquilla norteamericana

Las cifras finales de la taquilla de Norteamérica serán publicadas el lunes. Esta lista toma en cuenta las ventas estimadas de boletos de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “One Battle After Another”, 22.4 millones de dólares.

2. “Gabby’s Dollhouse: The Movie”, 13.5 millones.

3. “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle”, 7.1 millones.

