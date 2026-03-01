A dos semanas de la entrega de los Oscar, la 32ª edición de los Premios Actor, el domingo, será el último enfrentamiento entre ‘One Battle After Another’ y ‘Sinners’.

Anteriormente conocidos como los Premios del Sindicato de Actores, los recién rebautizados Premios Actor son una de las antesalas más seguidas. Los actores constituyen la mayor parte de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y sus elecciones en los premios suelen coincidir.

La ceremonia, presentada por la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists, se retransmitirá en directo por Netflix a partir de las 20.00 horas EST. Kristen Bell será la presentadora.

PUBLICIDAD

Una batalla tras otra", de Paul Thomas Anderson, parte como gran favorita, tras haber ganado en los Globos de Oro, los BAFTA y el sábado en los Premios del Sindicato de Productores. La película cuenta con un récord de siete nominaciones y se considera la más probable ganadora del premio más importante de la noche, el de mejor película de conjunto.

Los otros cuatro nominados al mejor conjunto son: “Sinners”, “Hamnet”, “Marty Supreme” y “Frankenstein”. Si “Sinners”, de Ryan Coogler, desbanca a “One Battle After Another” el domingo por la noche, añadiría una dosis tardía de imprevisibilidad a los Oscar.

Pero muchas de las categorías ya están en juego.

Timothée Chalamet, que el año pasado ganó el premio al mejor actor masculino del gremio de actores por “Un completo desconocido”, había sido visto como el favorito por su interpretación en “Marty Supreme”. Pero el sorprendente ganador en los BAFTA, Robert Aramayo, demostró lo difícil que es precisar la categoría. Los otros nominados son: Michael B. Jordan (“Sinners”), Leonardo DiCaprio (“One Battle After Another”), Ethan Hawke (“Blue Moon”) y Jesse Plemons (“Bugonia”).

Si gana Chalamet, sería el primero en ganar el premio en años consecutivos.

Jessie Buckley es la favorita en la categoría de mejor actriz. Los otros nominados son: Chase Infiniti (“One Battle After Another”), Rose Byrne (“If I Had Legs I’d Kick You”), Kate Hudson (“Song Sung Blue”) y Emma Stone (“Bugonia”).

Los premios de reparto son especialmente difíciles de predecir. Las nominadas a mejor actriz de reparto son: Teyana Taylor (“One Battle After Another”), Wunmi Mosaku (“Sinners”), Ariana Grande (“Wicked: For Good”), Amy Madigan (“Weapons”) y Odessa A’zion (“Marty Supreme”). Los nominados masculinos son: Sean Penn (“One Battle After Another”), Benicio Del Toro (“One Battle After Another”), Miles Caton (“Sinners”), Jacob Elordi (“Frankenstein”) y Paul Mescal (“Hamnet”).

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.