El periodista Alex Delgado se someterá a una operación este próximo lunes como parte del tratamiento que sigue tras ser diagnosticado con un sarcoma de tejido blando.

La intervención busca atender un tumor restante en el área abdominal, el cual, según Delgado, ha disminuido de tamaño significativamente.

Durante la transmisión del programa Jugando Pelota Dura (TeleOnce), del cual es panelista, Delgado recibió un emotivo respaldo de sus compañeros y líderes religiosos invitados, quienes realizaron una oración por su salud y por todas las personas que enfrentan la misma condición.

“Estoy muy tranquilo. Desde el día uno, yo sé que Dios está conmigo. Dios va a estar en esa sala y los riesgos se van a reducir”, expresó el periodista, visiblemente conmovido.

PUBLICIDAD

Aunque esta operación representa un paso importante, Delgado aclaró que el tratamiento aún no concluye, ya que debe continuar combatiendo el cáncer que también se ha manifestado en el hígado.

“Estoy muy confiado de que voy a salir bien de esa operación, pero eso no termina. Todavía tenemos que seguir trabajando con la parte del cáncer en el hígado”, indicó.

Delgado compartió recientemente que los avances en el área abdominal han sido alentadores, quedando solo un tumor, mientras que la respuesta en el hígado ha sido más lenta. Sin embargo, reafirmó su intención de continuar luchando con determinación y fe.

“Luego de la operación, vamos a meterle con todo al tratamiento para atacar el cáncer en el hígado. Al final será lo que Dios quiera, pero sigo teniendo una fe que me dio esta buena noticia”, dijo.

El periodista también hizo un llamado al país para que continúe orando por su salud, especialmente ante la resistencia de su condición al tratamiento.

“Por eso les pido que, ahora con más fuerza, oren por mí salud porque nos queda la parte más retante”, clamó el periodista.