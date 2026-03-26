La influencer y participante de realities española-venezolana Oriana Marzoli fue expulsada esta noche del reality show La casa de los famosos por decisión del público.

Es la primera vez en el programa que uno de los habitantes es expulsado mediante votación del público.

Oriana había sido nominada el pasado lunes por “La Jefa” debido a su mal comportamiento en los últimos días, junto a otros siete participantes: Caeli, Laura Zapata, Josh, Curvy, Fabio, Celinee y Julia.