Oriana es expulsada de “La casa de los famosos 6″
Había sido nominada por “La Jefa” debido a su mal comportamiento en los últimos días.
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La influencer y participante de realities española-venezolana Oriana Marzoli fue expulsada esta noche del reality show La casa de los famosos por decisión del público.
Es la primera vez en el programa que uno de los habitantes es expulsado mediante votación del público.
Oriana había sido nominada el pasado lunes por “La Jefa” debido a su mal comportamiento en los últimos días, junto a otros siete participantes: Caeli, Laura Zapata, Josh, Curvy, Fabio, Celinee y Julia.
¡TARJETA ROJA! ¡Completamente HISTÓRICO! 😳 Oriana es la primera EXPULSADA por el público. Ahora sí… cuidadito con lo que hacen 🤐 porque aquí las consecuencias SON REALES 🔥 #LCDLF6 🏡💣🔥 pic.twitter.com/FEBqovATFE— La Casa De Los Famosos (@LCDLFTLMD) March 26, 2026