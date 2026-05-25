El Día D tenía que haber tenido lugar el 5 de junio de 1944. La historia de por qué finalmente tuvo lugar el 6 de junio se ha perdido un poco en la historia, consumida por los grandes acontecimientos que la rodearon.

Un día puede no parecer mucho en el gran esquema, pero fue un retraso sísmico en los planes para la invasión sin precedentes y audaz, que desplegaría cerca de 160,000 tropas aliadas en Normandía. Al final todo se redujo a una recomendación de un astuto meteorólogo escocés, el capitán de grupo James Stagg, que tuvo que decir a todo el mundo, incluido el general Dwight D. Eisenhower y los mandos aliados, algo que no querían oír: El tiempo iba a ser catastróficamente malo. Y no, no estaba seguro de ello.

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Las tensas 72 horas previas a la invasión cobran vida en “Pressure”, que se estrena en los cines el 29 de mayo, en vísperas del 82 aniversario de la operación. Adaptación de la aclamada obra teatral de David Haig, la película arroja luz sobre este fragmento de la historia que cambiaría efectivamente el curso de la Segunda Guerra Mundial.

Brendan Fraser y Andrew Scott

El cineasta Anthony Maras reunió a un único grupo de actores para la tarea, llamando a Brendan Fraser para interpretar a Eisenhower y a Andrew Scott para encarnar a Stagg.

“No me creía Ike Eisenhower cuando Anthony Maras me envió el guión”, dijo Fraser. “Me puse en contacto con Zoom y me dijo: ‘Tienes que hacer este hombre’. ¿Yo? ¿Por qué? Es porque eres tú, es como tú. Es un tipo normal’. ¿En serio? Quiero decir, yo pensaba que Eisenhower era este, ya sabes, severo, firme, algo en la moneda”.

Fraser profundizó en su preparación, leyendo y escuchando todo lo que caía en sus manos para ayudarle a comprender al hombre que, en última instancia, tendría que tomar la decisión. La investigación continuó incluso en el plató. Maras se reía de que justo antes de rodar el famoso discurso de Eisenhower sobre “soldados, marineros y aviadores”, algo que habían ensayado muchísimas veces, levantara la vista y viera a Fraser leyendo otra biografía. Pero apreció que el ganador del Oscar se apasionara por saber todo lo posible para hacerlo bien.

“Se preocupaba intensamente por sus tropas”, dijo Fraser. “Era mi responsabilidad honrar su memoria y comportarme de forma que pusiera un rostro humano a las decisiones aparentemente académicas que conlleva una operación tan masiva como ésta”.

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Scott era todo lo contrario en cuanto a cómo enfocaba su papel. Sí, leyó el libro de Stagg y quería conocer a fondo la jerga metrológica que tendría que soltar. Aunque la historia era importante, para él el carácter era lo más importante. Y le gustó que Stagg no fuera la persona más simpática a primera vista, pero que fuera íntegro.

“Lo que pasa con Stagg es que no le interesa el encanto... ni caer bien en absoluto”, dijo Scott. “Creo que eso es digno de admiración, porque sólo está ahí para hacer su trabajo. Así que me gusta el hecho de que al principio de la película te digas: vaya, este tipo no es agradable”.

Maras dijo que para Scott todo giraba en torno a la vida interior y emocional del personaje, algo esencial para un papel que requería tanto conflicto interno.

“Andrew tiene una cualidad por la que puede estar haciendo muy pocas cosas: se sienta, se arregla la corbata, lee una guía telefónica... y no puedes apartar la vista de él”, afirma Maras.

A la sombra de ‘Salvar al soldado Ryan’

Los actores no eran los únicos que sentían la presión del encargo: Maras también tenía ante sí la gigantesca tarea de intentar escenificar, aunque fuera brevemente, la invasión del Día D.

“Hay que estar un poco loco para intentarlo, dado que Spielberg lo hizo con tanta maestría”, dijo Maras.

Pero a diferencia de “Salvar al soldado Ryan”, que se centraba en los hombres que asaltaban la playa, “Pressure” trata de los que toman las decisiones. Es una perspectiva diferente. Aun así, una vez que toman la decisión de partir, habría que mostrar al menos parte de la operación para yuxtaponerla a la “atmósfera de tensión sangrienta y alambrada de la sala de control”, explica Maras.

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Inspirado por el documental de Peter Jackson sobre la Primera Guerra Mundial “They Shall Not Grow Old” (No envejecerán) y la existencia de docenas de horas de inmaculadas películas de 35 mm en blanco y negro sobre el acontecimiento, Maras decidió que tal vez lo mejor sería utilizar material de archivo coloreado. Era una forma diferente de presentar el Día D que le daba inmediatez, dijo, en lugar de parecer historia.

La actualidad de la “presión”.

En última instancia, “Pressure” no es sólo una lección de historia, ni siquiera un drama de personajes con grandes personalidades y aún más en juego: Es un retrato del liderazgo y el ego en conflicto con los hechos y la ciencia. Y su relevancia en la actualidad es la razón por la que Maras quiso hacer la película en primer lugar.

“¿Cómo aportas lo mejor de ti mismo para tomar la decisión? ¿Cómo tener la humildad de reconocer que no sabes algo? ¿Y cómo tener la sabiduría para determinar en quién confiar? ... Eisenhower al final demostró que era un maestro en eso”, dijo Maras. “Lo que me encanta del personaje de Stagg es que es alguien que se siente obligado a decirle a alguien algo que no quiere oír, que violentamente no quiere pero que necesita oír. El mundo necesita más de eso”.

Años más tarde, John F. Kennedy, de camino a su propia toma de posesión, preguntó a Eisenhower qué les había dado ventaja en el Día D. Su respuesta fue: “El Día D”. ¿Su respuesta? “Teníamos mejores meteorólogos que los alemanes”.

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“Cuando la vida o la muerte dependen de que comprendas los hechos, probablemente haya una forma de cómo cortar por lo sano y llegar a ellos”, dijo Maras. “Es un ejemplo muy claro de un momento en el que el futuro de los mundos aliados estaba en juego y escucharon a alguien que sabía de lo que hablaba y les fue bien”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.