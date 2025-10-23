La cinta puertorriqueña Colapso, dirigida por Joel Pérez Irizarry, ha sido seleccionada para formar parte de la Selección Oficial Competitiva del Mórbido Fest 2025, el festival internacional de cine fantástico y de terror más importante de México.

El evento se celebrará del 29 de octubre al 9 de noviembre en la Ciudad de México, reuniendo a cineastas, críticos y fanáticos del género de todo el mundo. Fundado en 2008, el Mórbido Fest es miembro de la Méliès International Festivals Federation y se ha consolidado como la principal plataforma del cine de terror y fantasía en Latinoamérica.

La participación de Colapso marcará su estreno en la capital mexicana, ante una audiencia reconocida por su pasión por el cine de género. Para el director, este reconocimiento representa un paso trascendental en su carrera.

PUBLICIDAD

“Cuando comencé a escribir la película, una de mis inspiraciones fue la nueva ola de cine de género latinoamericano. Ser parte de Mórbido Fest es un sueño hecho realidad”, expresó Pérez Irizarry.

Colapso es una producción de suspenso realizada completamente con talento puertorriqueño, tanto frente como detrás de las cámaras. Su elenco incluye a Hiram Delgado, Mariana Monclova, Juliana Rivera, Luis Omar O’Farrill, Amanda Méndez, Jeshua Vázquez y Willie Denton.

La película fue filmada en reconocidas locaciones de la isla, como el Mall of San Juan y el Centro Gran Caribe en Vega Baja, con el respaldo de la Corporación de Cine de Puerto Rico y los fondos ARPA.

La trama sigue a un grupo de personas atrapadas en un centro comercial ficticio llamado Caribbean Mall, quienes deberán luchar por sobrevivir sin comprender las razones de su confinamiento.

El filme combina suspenso, fantasía, drama, comedia y crítica social, en una propuesta que refleja el auge de la nueva ola de cine de género latinoamericano y la capacidad del cine puertorriqueño para reinventarse narrativamente.

Con su selección en el Mórbido Fest, Colapso no solo busca conquistar al público mexicano, sino también reafirmar el lugar de Puerto Rico en el mapa del cine de género internacional.