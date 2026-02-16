La película boricua “Esta Isla” ganó esta noche el John Cassavetes Award en la gala de premiación de los Film Independent Spirit Awards a lo mejor del cine independiente en los Estados Unidos. El galardón que obtuvo el filme local es otorgado a la mejor cinta con un costo de producción menor a un millón de dólares.

“Esta Isla”, ópera prima de los cineastas boricuas Lorraine Jones Molina y Cristian Carretero, y con un guion de Kisha Tikina Burgos, competía en esa categoría contra “The Baltimorons”, “Boys Go to Jupiter”, “Eephus” y “Familiar Touch”.

El filme venía de ganar la mención especial del jurado como mejor película en la categoría narrativa de EE.UU. y el premio a la mejor cinematografía, además de que sus autores fueron distinguidos como mejor nuevo director de narrativa en el Festival de Tribeca.

Los Film Independent Spirit Awards son considerados la gala más importante del mundo para el cine y la televisión de bajo presupuesto.