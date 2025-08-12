El actor venezolano Eduardo Serrano, de 82 años, fue diagnosticado hace un mes con cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro, mientras batallaba contra el cáncer de vejiga por el cual tuvo que ser sometido a una nefrostomía.

Su hija, Magaly Serrano, compartió la noticia en redes sociales, donde también solicitó ayuda para cubrir los gastos médicos de su padre a través de la cuenta de GoFundMe creada exclusivamente para tales fines.

“Desde hace varios días yo vengo asomando que nuestra familia está pasando por momentos un poco difícil y no he dicho qué es. No hemos hablado de esto porque lo hemos querido mantener lo más bajo perfil que podamos y lo más en familia que podamos”, indicó.

“Tengo el deber de informarles que mi papá hace un mes fue diagnosticado con cáncer de células pequeñas en el pulmón con metástasis al cerebro. Además de un cáncer, que no está ligado a ese, en la vejiga que lo llevó a que le hicieran una nefrostomía”, reveló.

La familia del primer galán de telenovela se propuso recaudar 20 mil dólares para iniciar el próximo 20 de agosto una nueva etapa de quimioterapias.

“Hoy le toca enfrentar el papel más duro de su vida”, dijo.

“Hemos decidido, después de mucho pensarlo y de todo el impacto emocional y económico que ha sido para nosotros esta situación, abrir un Gofundme. Necesitamos recolectar una cantidad de dinero para que nos ayuden. Necesitamos una enfermera en casa porque yo tuve que dejar mi trabajo, estaba dedicada a cuidar a mi papá. El único ingreso que tenemos es el trabajo de mi prometido”, manifestó.