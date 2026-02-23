LONDRES - La academia de cine británica y la BBC pidieron disculpas a los espectadores después de que un miembro del público con síndrome de Tourette gritara un insulto racial durante la entrega de los premios de cine de la Academia Británica.

La ofensiva palabra se pudo escuchar mientras los protagonistas de “Sinners”, Michael B. Jordan y Delroy Lindo, entregaban el premio a los mejores efectos visuales durante la ceremonia del domingo.

El presentador, Alan Cumming, había dicho antes al público que uno de los invitados a la ceremonia era John Davidson, un defensor escocés de las personas con Tourette que inspiró la película nominada al BAFTA “Lo juro”.

PUBLICIDAD

El síndrome de Tourette es un trastorno neurológico caracterizado por movimientos y vocalizaciones involuntarios y repetitivos, incluida la emisión de palabras inapropiadas.

Tras el exabrupto, Cumming pidió disculpas al público del Royal Festival Hall de Londres por el “lenguaje fuerte y ofensivo”.

“El síndrome de Tourette es una discapacidad y los tics que han escuchado esta noche son involuntarios, lo que significa que la persona que padece el síndrome de Tourette no tiene control sobre su lenguaje”, dijo Cumming. “Les pedimos disculpas si se han sentido ofendidos”.

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión se refirió a la declaración de Cumming cuando se le pidió un comentario el lunes.

El epíteto pudo oírse cuando la BBC retransmitió la ceremonia unas dos horas después del evento en directo. La cadena se disculpó el lunes, aunque la palabra ofensiva aún podía oírse en el sitio de streaming de la cadena.

“Esto surgió de tics verbales involuntarios asociados con el síndrome de Tourette, y no fue intencional”, dijo en un comunicado. “Pedimos disculpas por cualquier ofensa causada por el lenguaje escuchado”.

“Te lo juro” ganó dos BAFTA, incluido el de mejor actor para Robert Aramayo, que interpreta a Davidson.

Ed Palmer, vicepresidente de la organización benéfica Tourettes Action, afirmó que la BBC debería haber considerado la posibilidad de suprimir el insulto.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.