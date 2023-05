( The Associated Press )

Se acabó el pan de piquito con el estar compartiendo tu cuenta de Netflix con el pana.

La gigante de streaming activó hoy, martes, su controvertible plan para evitar que los usuarios estén compartiendo las contraseñas de sus cuentas con un individuo que no resida en el mismo hogar.

Esto quiere decir que aquellos clientes que tengan el plan de $15.49 al mes tendrán la oportunidad de añadir a un usuario de otra residencia por $7.99 mensuales. Mientras que en el caso de los usuarios de Netflix Premium con streaming 4K tendrán la opción de incluir hasta dos usuarios adicionales, no obstante, cada uno tendrá un costo adicional de $7.99.

Según Netflix, estos usuarios adicionales tendrán la opción de acceder con su información personal a la cuenta a la que una persona te “invitó” y contará con sus propias reglas a seguir. Además, la empresa puntualizó que esa cuenta “extra” debe ser activada en el mismo país y solo tendrá la oportunidad de disfrutar de su oferta desde un dispositivo móvil a la vez. Asimismo, esa cuenta no tendrá acceso a realizar un perfil para niños.

“Utilizamos información como direcciones IP, ID de dispositivos y actividad de la cuenta para determinar si un dispositivo conectado a su cuenta forma parte de su hogar Netflix. No recopilamos datos GPS para tratar de determinar la ubicación física exacta de sus dispositivos”, explica la empresa.

“Si no se ha establecido un grupo Netflix, lo haremos automáticamente basándonos en la dirección IP, los ID de los dispositivos y la actividad de la cuenta. Siempre puedes actualizar tu Netflix Household desde un televisor conectándote a internet y siguiendo los pasos anteriores”, agregó.

No osbtante, si el presupuesto se encuentra más apretado, la empresa cuenta con un plan básico y una opción “estándar con anuncios”, que tienen el costo de $6.99 y $9.99 al mes, respectivamente. No obstante, estas cuentas no tienen la opción de añadir un usuario adicional.

Además, la empresa indicó que habrá opciones adicionales como “gestionar dispositivos” (o “Manage Devices”), para que el usuario revise qué dispositivos han iniciado sesión en tu cuenta y cerrar la sesión de aquellos a los que no deseas tener acceso y “transferir un perfil” (o “Transfer a Profile”), que se refiere a que cualquier cliente puede transferir un perfil a una nueva membresía por la que pague.

En marzo de 2017, Netflix favorecía el compartir contraseñas con otros usuarios, según lo dio a conocer en una publicación que hizo por Twitter y todavía sigue arriba.

Love is sharing a password. — Netflix (@netflix) March 10, 2017

No obstante, a principios de 2022, la empresa comenzó a cambiar de comportamiento tras registrar unas pérdidas significativas en usuarios tras la pandemia del COVID-19. Por consiguiente, la empresa comenzó su plan piloto en distintas partes de América Latina, luego que reveleran en el mes de abril que perdieron a más de 100 millones de suscriptores por primera vez en más de una década.

Dicho plan se expandió a otros países, como Canadá, Nueva Zelanda, Portugal y España en febrero del año corriente. Además, dicha pérdida de clientes provocó a que la plataforma presente anuncios y hasta integre una sección de videojuegos interactivos.