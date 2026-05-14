El presentador de “Puerto Rico Gana” (Telemundo), Alex DJ, celebró por todo lo alto ayer, miércoles, el séptimo aniversario de su programa que ha hecho historia en la televisión boricua.

“El Animador del Pueblo” vivió una hora de intensas emociones.

La transmisión pasó del estudio a los exteriores de la televisora en Hato Rey, donde acompañado por dos virtuosos músicos, Alexis Ramón Colón Rivera -nombre de Alex DJ- destacó que “si hoy estoy aquí, luego de siete años es porque siempre, siempre , pero siempre, creí que todo lo que soy, todo lo que tengo y hasta donde he llegado, todo se lo debo a Dios. Tú también deberías creer que no fuiste tú, que fue Dios”.

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Ya en el estudio, el cantautor sacro Samuel Hernández hizo despliegue de su talento musical, resaltando “¡siete años en victoria!”.

“Hoy, celebrando nuestro aniversario. ¡Siete años al aire! Gracias, público. Gracias a las familias. Ustedes son los que deciden si llegamos a sus hogares o no… El 13 de mayo de 2019 nos dieron 13 semanas para hacer lo que nos tocaba. Teníamos un turno al bate; con un animador desconocido. ¡Qué nadie conocía… y era complicado en todos los sentidos! Nuestro presidente en ese momento, José Cancela, creyó en nosotros. Como sé que solo íbamos a tener un turno al bate, así funciona esto; no tenía primo, no era amigo de nadie, mi tío no trabajaba en Telemundo, ni en ningún canal… (interrumpió) Cuando me dieron la oportunidad del turno al bate, yo no tenía más opción. La única opción es decirle a Papá Dios que me ayudara y darle con todas las fuerzas del mundo. Por eso, estamos aquí siete años después. ‘Puerto Rico Gana, el programa del pueblo… ¡Gracias a todos! “, manifestó Alex DJ, con voz entrecortada.

El espacio televisivo presentó un recuento de momentos trascendentales para el deleite de todos.

Uno de los instantes más dramáticos sucedió cuando Alex DJ entregó directamente mil dólares a su fiel fanática Margarita, quien se encuentra en hospicio, y a quien ya había visitado el Día de las Madres en Aguas Buenas.

Durante el aniversario, los personajes “Morci’ y “Cuajo” montaron la fiesta, junto a Alex DJ.

El renombrado anfitrión dio las gracias a todas las firmas comerciales que han respaldado a “Puerto Rico Gana”, programa producido junto a Adolfo Ontivero.

En la gran celebración hubo el tradicional bizcocho y ¡hasta lechón! La noche culminó con el brindis por los siete años. “¡Gracias, Puerto Rico! ¡’Puerto Rico Gana’!”, gritó Alex DJ.