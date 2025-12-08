El proyecto educativo y televisivo Autógrafo.TV fue reconocido con su primer premio Emmy en la categoría “Graphic Arts – Visual Effects” por la presentación del proyecto, creada con inteligencia artificial y desarrollada por el artista de efectos visuales Marcos Garófalo.

Este reconocimiento destaca la apuesta de Autógrafo.TV y de Astra Studios por integrar herramientas de vanguardia al servicio de la educación, la memoria histórica y la televisión puertorriqueña.

“Nos llena de orgullo que Autógrafo.TV reciba este premio Emmy, porque confirma que en Puerto Rico se pueden crear proyectos educativos con estándares internacionales de calidad visual y narrativa”, expresó Francisco Zamora, presidente de Astra Studios, casa productora del proyecto. “Desde sus comienzos en 1997, ‘Autógrafo’ ha tenido un objetivo muy claro: rendir homenaje a los hombres y mujeres que forjaron a Puerto Rico y educar a nuestra gente sobre sus legados”.

“Autógrafo” nació como una serie de biografías audiovisuales dedicadas a figuras ilustres de la historia de Puerto Rico, destacando sus luchas, logros y aportaciones al País. Con la evolución del proyecto hacia Autógrafo.TV, esa misión se ha ampliado a nuevas plataformas y formatos, incluyendo televisión, medios digitales y experiencias apoyadas en inteligencia artificial.

“Este premio también reconoce el talento creativo y técnico de nuestro equipo. La categoría de ‘Graphic Arts – Visual Effects’ exige un dominio tanto artístico como tecnológico y Marcos Garófalo supo combinar ambos mundos para presentar Autógrafo.TV de una forma moderna, dinámica y cercana a las nuevas generaciones”, añadió Zamora.

Por su parte, Froyd Rivera, productor ejecutivo del proyecto, agradeció el respaldo de su canal aliado: “Agradecemos a WAPA Televisión por tener la visión de apoyarnos en este importante ‘milestone’ para ‘Autógrafo’ y para la televisión puertorriqueña. Este logro es compartido: sin esa plataforma, este mensaje educativo no llegaría con la fuerza con la que está llegando al público”.

Autógrafo.TV reafirma con este reconocimiento su compromiso de seguir creando contenidos que inspiren, eduquen y enaltezcan la historia de Puerto Rico, integrando tecnología de punta sin perder de vista su esencia: contar historias reales de personas extraordinarias.