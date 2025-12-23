En los próximos días, si prefieres quedarte en casa en lugar de lidiar con las multitudes navideñas, una buena opción para pasarla chévere en casita es ponerte al día con los programas de televisión destacados del año.

Varios títulos hicieron que la gente los viera y también hablara de ellos. Sin ningún orden en particular, aquí hay 10 programas que se destacaron en 2025.

“Dept. Q”

En cuanto a sus créditos televisivos, Matthew Goode tiene un historial de ser una “adición tardía” a los programas de televisión. Llegó para ser el interés amoroso de Mary en “Downton Abbey” después de la muerte del primo Matthew. Se unió a la segunda temporada de “The Crown” como el esposo de Margaret, Antony Armstrong-Jones, conocido como el Conde de Snowdon. Goode también fue agregado a “The Good Wife” durante el impactante episodio final de Josh Charles en la quinta temporada. En “Dept. Q”, Goode lidera como un detective gruñón que reúne a un equipo de inadaptados para cerrar casos sin resolver. El programa está basado en una serie de libros daneses y fue renovado para una segunda temporada. (Disponible en Netflix)

“Paradise”

Sterling K. Brown protagoniza este drama como un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos que descubre que el presidente está muerto. A partir de ahí, las cosas se vuelven más locas. El programa es en parte ciencia ficción, en parte drama, y definitivamente un misterio. Ha sido renovado para una segunda temporada con Shailene Woodley agregada al elenco, así que ahora es un buen momento para ponerse al día. (Disponible en Hulu)

“The Pitt”

Noah Wyle revivió su estatus de protagonista este año al interpretar una vez más a un médico. Esta vez no es un interno, sino que lidera la sala de emergencias de un centro de trauma en Pittsburgh. “The Pitt” ganó varios premios Emmy este año, incluyendo mejor serie dramática y un premio de actuación y producción para Wyle. Míralo antes de que la segunda temporada se estrene a principios de enero. (Disponible en HBO Max)

“The Studio”

Seth Rogen interpreta a Matt Remick, el recién ascendido jefe de un estudio de Hollywood. Algunos críticos dicen que el programa tiene un humor demasiado específico sobre el mundo del espectáculo, pero si te gustaron las comedias incómodas como “Curb Your Enthusiasm”, “Episodes” o “The Comeback”, este es para ti. También tiene un gran reparto, incluyendo a Catherine O’Hara, Ike Barinholtz, Kathryn Hahn y la artista revelación de AP, Chase Sui Wonders. También cuenta con verdaderos astros de Hollywood como Ron Howard, Martin Scorsese y Olivia Wilde interpretando versiones exageradas de sí mismos. Rogen ganó premios Emmy por actuación, dirección, producción y escritura en la serie. Una segunda temporada está en proceso. (Disponible en Apple TV)

“Adolescence”

Un adolescente acusado de asesinato es una premisa perturbadora, pero ver esta serie limitada es como ver gran teatro o incluso música en vivo. ¿Por qué? Cada uno de los cuatro episodios fue filmado en una sola toma continua después de extensos ensayos. El programa también nos presentó a otro artista revelación de AP, Owen Cooper, quien nunca había tenido un trabajo de actuación profesional antes. Cooper, Stephen Graham y Erin Doherty ganaron Emmys por sus actuaciones. (Disponible en Netflix)

“The Beast In Me”

Dos de los mejores actores de televisión de hoy, Claire Danes y Matthew Rhys, adornan la pantalla juntos en “The Beast in Me”. Danes es una autora ganadora del Premio Pulitzer y Rhys interpreta a un desarrollador inmobiliario sospechoso de la desaparición de su primera esposa. El personaje de Danes tiene un severo bloqueo de escritor mientras trabaja en su segundo libro, por lo que se inclina a escribir una biografía del personaje de Rhys. (Disponible en Netflix)

“Forever”

Esta versión contemporánea de la controvertida novela de Judy Blume de 1975 sigue a una joven pareja en Los Ángeles mientras experimentan el primer amor. Los actores principales Lovie Simone y Michael Cooper, Jr. ofrecieron actuaciones sólidas, al igual que Karen Pittman. Como la mayoría de los jóvenes enamorados, la relación tiene altibajos. Se ha confirmado una segunda temporada, por lo que hay más historia que contar. (Disponible en Netflix)