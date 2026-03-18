Fue una noche de pocas sorpresas, pero también de ovacionados ganadores.

La noche del pasado domingo, en la gala 98ª de entrega del Oscar, las carreras de varios actores y cineastas de Hollywood alcanzaron su punto culminante gracias a sus triunfos. Y la mayoría de ellos tienen apretadas agendas.

Uno de los más aplaudidos de la ceremonia fue Michael B. Jordan, ganador del Oscar a Mejor Actor por “Sinners”, uno de los cuatro premios que ganó la taquillera cinta de Ryan Coogler.

Jordan actualmente está preparando su segunda película como director tras su exitoso debut en esa faceta con “Creed III” (2023). Se trata de una nueva versión de “The Thomas Crown Affair” (que también protagonizará), sobre la relación entre un millonario que acaba de robar un cuadro y la investigadora que lo persigue. Adria Arjona, Kenneth Branagh y Lily Gladstone también actuarán en la cinta, que se rodará este año y debutará en 2027. Y mientras también prepara una nueva secuela de “Creed”, actuará en un “remake” de la recordada serie “Miami Vice”, en la que actuará junto a Austin Butler.

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En tanto, la ganadora del Oscar a Mejor Actriz, Jessie Buckley, actualmente en cartelera con “The Bride!”, ya está comprometida con otra película para rodar este año. Es una adaptación de la novela “Three Incestuous Sisters”, de Audrey Niffenegger, que gira en torno a tres hermanas que viven aisladas y cuyas vidas cambian cuando llega un extraño al lugar. En todo caso, esta cinta de la italiana Alice Rohrwacher sería una versión muy libre del libro, y en ella también actuarán Dakota Johnson y Saoirse Ronan.

Y Amy Madigan, que el domingo ganó la estatuilla a Mejor Actriz Secundaria por “Weapons”, podría volver a interpretar a la Tía Gladys del filme en una precuela que actualmente alista el director Zach Cregger. Sin embargo, mientras ese proyecto se confirma, Madigan rodará próximamente el thriller de Apple “Sponsor”, dirigido por James Ponsoldt y protagonizado por Jason Segel como un hombre que se involucra en un grave accidente luego de manejar en estado de ebriedad.

Un ganador del Oscar que todavía no revela su futuro profesional es Sean Penn (Mejor Actor Secundario por “One Battle After Another”), quien fue el gran ausente de la gala del pasado domingo. Al día siguiente se reveló que Penn estaba viajando a Kiev para reunirse con el presidente Volodimir Zelenski. El mandatario lo calificó como “un verdadero amigo de Ucrania”. Penn ha visitado ese país en al menos unas cuatro ocasiones desde 2022 y en una de ellas incluso le regaló a Zelenski una de sus dos estatuillas anteriores.

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El gran triunfador de la ceremonia de este año, Paul Thomas Anderson (Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion Adaptado), tampoco ha anunciado una nueva producción. De hecho, suele tomarse largas pausas: “One Battle After Another” era su primera película en cuatro años.

Mientras, Ryan Coogler tiene actualmente varios proyectos. El director de “Sinners”, ganador del Oscar a Mejor Guion Original, actualmente trabaja en armar la superproducción de los estudios Marvel, “Black Panther 3”, de la que aún se desconocen detalles.

En paralelo, este año Coogler por fin podrá rodar el piloto de una serie que lleva años planeando, un relanzamiento del éxito de los años 90 “The X-Files” y que hasta el momento solo ha confirmado a su actriz protagónica, Danielle Deadwyler, y volverá a girar en torno a dos detectives del FBI que investigan casos paranormales.

El cineasta escribirá y dirigirá el piloto, para luego continuar como productor de la serie que se emitirá en Estados Unidos por la plataforma Hulu.