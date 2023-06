La huelga de escritores ya está siendo palpable para el público y la Comic Con de San Diego, a realizarse el mes próximo, ha sido la primera víctima notable pues varios estudios han desechado acudir.

De acuerdo con Deadline, los estudios Marvel, Sony, Netflix y Universal han decidido no acudir, pues los creativos de las historias, incluyendo directores y productores, no podrían estar por ser miembros del sindicato.

Es también una manera de prevenir un eventual paro de actores, cuyo contrato acaba el próximo viernes, aunque las negociaciones van por buen camino, según reportes recientes.

La ausencia de los estudios se traduce en que no se verían avances de películas y series como “Captain Marvel: The Marvels”, “Ahsoka y Disney’s haunted mansion”, así como “The exorcist”.

El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés) aglutina más de 11 mil escritores, no solamente de ese país, de otras naciones que han colaborado en producciones de allá, como los mexicanos Carolina Rivera (Jane the virgin), Carlos Cuarón (Y tu mamá también) y Batán Silva (The flight attendant).

“Yo podría dirigir, nadie me lo impide, pero por ética no lo haría”, comenta Silva. La huelga de escritores, generada para que los mismos tengan un trato más justo, comenzó el pasado 2 de mayo.

¿Qué ha generado la huelga?

El dato más reciente (2019) es que anualmente en Estados Unidos se producen 700 películas (en números cerrados), por lo que sacando un promedio mensual, se han dejado de hacer durante la huelga más de 100 largometrajes y, con ello, perdido unos 10 mil empleos.

Programas nocturnos como Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel han comenzado a tener repeticiones, lo cual impacta en anunciantes, pues la gente decide no verlas. La emisión de Fallon tiene un promedio diario de 10 millones de televidentes de entre 18 y 49 años, según datos recientes de Nielsen, compañía especializada en rating.

-La anterior huelga de escritores, ocurrida hace 15 años, alentó la producción de programas sin guión, traducidos en reality shows, y parece que ahora será lo mismo. Ahora la cadena ABC ha decidido revivir la emisión “Dancing with the stars” y ordenado “The bachelor” para personas mayores.

La Comisión de Filmaciones de Los Ángeles, que junto con Nueva York son las ciudades favoritas para el audiovisual de cine y tv estadounidense, reportó un descenso del 30% en permisos otorgados de rodaje y grabación en relación al mismo periodo del año pasado. Lo que se ha hecho ha sido publicidad y producción independiente no sindicalizada, que no maneja grandes presupuestos.

Los Ángeles Times reportan que compañías como la casa de utilería Independent Studio Services, ha recortado al 10% de sus empleados y, el resto sólo labora cuatro días a la semana, con la guillotina sobre ellos si es que la situación no mejora.

Durante la huelga de 2007-2008, que duró 100 días, se estimó que la pérdida de empleos, únicamente en California, fue de 37 mil empleos. A nivel económico se consideró fueron 2 mil millones de dólares los que no llegaron al Estado en esa ocasión.