Este miércoles, Netflix estrenó MH370: El avión que desapareció, la serie sobre el vuelo de Malaysia Airlines del que se perdió el rastro en marzo de 2014 y que se mantiene aún hoy como uno de los grandes misterios de la humanidad. A lo largo de los tres capítulos, la serie repasa tres teorías principales sobre la desaparición que se dieron a conocer durante los nueve años desde que ocurrió el hecho.

Dentro del enorme universo de series y películas, el servicio de streaming renueva su catálogo con frecuencia. Así como se producen múltiples salidas y modificaciones, también se dan llegadas y estrenos en la plataforma.

PUBLICIDAD

En ese contexto, los usuarios suelen mostrar mucho interés por los misterios que ocurrieron en la vida real. Los documentales basados en casos que sucedieron tienen un condimento especial y logran destacarse entre el resto y no pasar desapercibidos.

Por ese motivo, hay mucha expectativa por MH370: El avión que desapareció, o MH370: The Plane That Disappeared por su nombre en inglés, la cual se enfoca en el caso de la recordada aeronave Boeing 777 de la que se perdió rastro mientras viajaba de Malasia a China con 239 personas a bordo. A pesar de una búsqueda que duró casi tres años, al no encontrar los restos ni ninguna pista que motivara a continuar, se suspendió la investigación y aún no queda claro dónde se estrelló y mucho menos cuáles fueron los motivos que llevaron a este desenlace.

Con la dirección de Louise Malkinson, la docuserie cuenta con testimonios de expertos para intentar explicar qué puede haber sucedido. Sumado a esto, también incluye entrevistas con familiares de las víctimas y archivos de lo que reflejaban los medios en el momento de la desaparición.

Entre los nombres que aparecen en el documental, se destacan los de Jeff Wise, Florence de Changy y Ghyslain Wattrelos. Mientras que los dos primeros son expertos en aviación que suscriben a ciertas teorías con base en sus conocimientos, el restante perdió a su esposa y dos hijos en el vuelo y encabezó una investigación independiente a las de las autoridades.

Cada uno de los tres capítulos de MH370: El avión que desapareció dura 90 minutos. Y cada uno se dedica a profundizar en una de las tres teorías principales sobre el vuelo. “Un avión de Malaysia Airlines con 239 personas a bordo desaparece en pleno vuelo y conmociona al planeta. Desde expertos hasta detectives aficionados buscan respuesta”, reza la sinopsis que muestra Netflix al seleccionar la serie en el catálogo.

La elección del 8 de marzo para el estreno no es casual, ya que en esta fecha se cumplen nueve años desde el hecho. En el noveno aniversario, la plataforma de streaming puso los capítulos a disposición del público.

Aunque todavía no se compartieron las mediciones sobre su nivel de reproducciones por ser las primeras horas desde su lanzamiento, es de esperar que el documental tenga un buen recibimiento, dado el amplio nivel de interés que generó el caso desde que sucedió y que sostuvo a lo largo de los años.