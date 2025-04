Luego de dos años de culminar en momento tenso y difícil, “The Last of Us” ya se encuentra de vuelta a la pantalla chica con su esperada segunda temporada a HBO.

¿Y qué se podría esperar del nuevo ciclo de la serie basada en el aclamado juego de Naughty Dog? ¿Hacia dónde el destino llevará a Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) tras la intensa decisión que tomaron en el final que salió al aire en marzo de 2023?

Primera Hora te comparte algunos detalles de la serie, que promete estrujar el corazón de sus televidentes, y llevar su historia hacia nuevos horizontes. Y vale la pena mencionar: “Alerta de spoiler”.

Un salto al tiempo

La segunda temporada arranca cinco años después de que Joel tomara la decisión de “rescatar” a Ellie, sacrificando la oportunidad única para crear una cura contra la infección del “Cordyceps”, hongo que provocó que la humanidad se convirtiera en una especie de zombi, al tiempo que aniquílo el equipo médico de los “Fireflies” y su líder, Marlene.

El duo, bajo una nueva tensión, se encuentran de vuelta a Jackson, Wyoming, donde desconocen qué les depara el futuro.

¿Nuevo amor para Ellie?

Luego de su breve romance con su mejor amiga Riley (Storm Reid), Ellie podría encontrar el amor en una nueva personaje, Dina, quien será interpretada por la actriz Isabela Merced (Madame Web).

Dicha figura será definitiva en la vida de la joven de 19 años, en sus momentos más sensibles, así como en sus próximos desafíos.

Nuevas amenazas

Quizás la secuela de “The Last of Us” no mostró un sinnúmero de innovaciones en cuanto a sus criaturas, pero eso no significa que la aparición de los nuevos monstruos estén exentos de sorpresas.

Además de los “Clickers”, conocidos por identificar a sus presas mediante la ecolocalización, también los protagonistas podrían verse amenazado por los “Stalkers”, quienes también pueden detectar la presencia de vida mediante los sonidos, pero estos tienen el beneficio de ver a quiénes van a atacar.

Y si se revisita la segunda parte del popular videojuego, otras criaturas podrían darse cita en la adaptación televisiva.

Se avecina una tragedia

Aunque los productores Neil Druckmann y Craig Mazin adelantaron que la secuela de la serie va a diferir un poco de la propiedad intelectual, algo que sí ocurrirá será la muerte de Joel.

El contrabandista y padre postizo de Ellie sí será eje de uno de los momentos más inesperados y frustrantes de la serie tras captarse con quien será la nueva antagonista del “show”, Abby, quien prometió llevar una venganza de sangre tras la masacre de sus compañeros de los “Fireflies” al final de la primera temporada.

Dicha tragedia será motor para Ellie asumir revancha a quien la protegió en los momentos más difíciles e inciertos de su niñez.

“The Last of Us” se está transmitiendo todos los domingos, a las 9:00 de la noche, por HBO.