La huelga de guionistas de Hollywood ha afectado no solo las series y películas. También los programas de opinión y de entrevistas, y las cadenas se han visto obligadas a repetir sus espacios.

A continuación, un panorama:

Daredevil: Born Again: Las grabaciones están paradas desde hace algunos días.

Severance: Este ‘thriller’ psicológico de Dan Erickson también paró, en apoyo a la protesta de los guionistas.

Stranger Things: Tampoco se está grabando su temporada quinta y final. Ross y Matt Duffer, sus guionistas, manifestaron en sus redes sociales: “Escribir no termina cuando empieza el rodaje. Mientras estamos ilusionados para empezar la producción con nuestro increíble reparto y equipo, no es posible durante esta huelga. Esperamos que se llegue pronto a un acuerdo justo y así podamos volver a trabajar. Hasta entonces, cambio y fuera”.

PUBLICIDAD

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight: El escritor George R.R Martin informó que “la huelga está en marcha. El gremio ha negociado hasta la fecha límite del 1 de mayo, pero se necesitan dos para bailar el tango”. Según el periódico La Vanguardia, “habrá que ver si esto afecta su acuerdo con HBO y Warner Bros teniendo en cuenta que no está trabajando en los proyectos como estipula su contrato”.

House of the Dragon y Rings of Power: Las dos producciones se están grabando. La primera tenía sus textos finalizados, pero no se podrá realizar ningún cambio. Lo mismo pasa con la segunda; sus creadores J.D. Payne y Patrick McKay se unieron a la huelga y no están en las grabaciones.

Cobra Kai: La temporada final de esta serie no se ha escrito y por lo pronto todo está suspendido. “Odiamos hacer huelga pero, si tenemos que hacerla, la hacemos bien. Lápices abajo en la sala de guionistas. Sin guionistas en el set. Estos no son tiempos divertidos pero son desafortunadamente necesarios”, dijo Jon Hurwitz, su ‘showrunner’.