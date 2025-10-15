Sergio Mayer Mori se convirtió en uno de los concursantes más populares de “La Granja VIP” y se volvió viral en redes sociales desde el primer minuto de su entrada al reality. El actor de 27 años ha provocado diversas reacciones con su paso por el programa.

Sergio Mayer Mori, nacido en la Ciudad de México el 7 de febrero de 1998, es hijo del actor y político Sergio Mayer Bretón y de la actriz uruguaya Bárbara Mori, quienes mantuvieron una relación en la década de 1990.

A lo largo de sus 14 años de carrera, el joven actor ha participado en diversas películas y telenovelas como: “Viento en contra” (2011), “Como dice el dicho” (2014), “Un padre no tan padre” (2016), “Mujeres infieles 4” (2015), “El diario de una prostituta 2” (2017), “Rebelde” (2022) y “A cielo abierto” (2023).

La estrella tiene un proyecto musical llamado Mori, donde cuenta con más de 2 mil suscriptores en YouTube y en Spotify cuenta con más de 119 mil oyentes.

Sergio Mayer Mori tiene una hija llamada Mila Mayer Subtil, nacida en 2016, de su relación con la actriz brasileña Natália Subtil, quien, según ha mencionado en diversas declaraciones, es uno de los principales motores de su vida.

La vida del participante de “La Granja VIP” no ha estado exenta de polémica. Recientemente enfrentó una serie de declaraciones de su expareja, quien aseguró que ella era la única que apoyaba a su hija.

En 2021, Sergio Mayer Mori enfrentó otra controversia luego de que su padre señalara que Natália, su pareja, había “abusado” de su hijo siendo menor de edad. Sin embargo, Mayer Mori afirmó que la relación fue consensuada.

¿Por qué Sergio Mayer Mori es tendencia en redes sociales?

Este lunes, “La Granja VIP” es tendencia en redes sociales como X y Facebook, donde el nombre de Sergio Mayer Mori no ha dejado de mencionarse después de que se viralizó un video del reality en el que fue captado con poca ropa.

El famoso olvidó la presencia de las cámaras del programa y decidió mostrarse completamente al desnudo, sin dejar espacio a la imaginación. Algunos usuarios parodiaron el momento diciendo: “Descuido, Sergio Mayer Mori en Venga la Alegría, se le ve todo”, entre otras frases que rápidamente se difundieron en redes sociales.

Es un descarado por ser el más hermoso 🎶 Sergio Mayer Morí el nuevo Rubí en hombre 🤣❤️#LaGranjaVIP #LaGranjaVIPMX @SergioMayerb pic.twitter.com/vxIjIMfL4c — TV Fans (@TVFanClu) October 14, 2025