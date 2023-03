Lo que todavía no ha logrado la Comisión Cameral de lo Jurídico, lo consiguió anoche el periodista Rafael Lenin López al tener frente a frente a la exgobernadora no electa “Wanda Basquetball” en lo que se llamó “La última pregunta”.

Se trató de una parodia de su recién estrenado espacio de entrevistas y análisis, denominado realmente “La primera pregunta” y que se transmiete de lunes a viernes, junto con “Telenoticias” (Telemundo Puerto Rico).

Pero en esta ocasión, el comunicador tuvo básicamente un desfile de políticos que incluyeron a “Manuel Nada” (Abraham Marti), la exgobernadora no electa y la comisionada residente “J-Go” (Norwill Fragoso). No podían faltar los analistas, “Alejandro García Empanadilla” (Raymond Arrieta) y “Tommy Shark” (Rosko Jaime).

Lenín López cuestionó a “Wanda Basketball” sobre si acudirá o no a la vista a la que fue citada por la Comisión Cameral de lo Jurídico, ella respondió que no, porque ella no tiene problemas con la visión.

“J-Go”, por su parte, anticipó que no irá a primarias por la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, “porque ya yo me gradué de universidad”, dijo.

“La primera pregunta” se transmite de lunes a viernes, de 5:30 a 6:00 p.m.