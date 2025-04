Es difícil ver una película o serie que por alguna razón u otra nunca logró encontrar la dirección necesaria para convertirse en un proyecto sólido. En ocasiones, a estos se les describe como “de mala calidad”. Y más frustrante aún son los proyectos que incluso la audiencia puede notar que tienen los elementos necesarios en sus manos para alcanzar el éxito, pero finalmente son desperdiciados. Este es el caso con “The Amateur”.

En la nueva cinta de 20th Century Studios conocemos a “Charlie Heller”, interpretado por Rami Malek (“Bohemian Rapsody”), un decodificador para la CIA quien se lanza en una misión de venganza luego de que sus supervisores no estuviesen dispuestos a llevar a la justicia a los culpables del asesinato de su esposa.

Esta premisa por sí sola trae a la mente icónicas películas de suspenso de espías como “Patriot Games” o “The Bourne Identity”, por mencionar dos. La diferencia ingeniosa de “The Amateur” es que en esta ocasión no se trata acerca de un agente valiente y con experiencia extensa, sino de alguien que podría considerarse como un “nerd” que está siendo atormentado por la situación y concluye que necesita utilizar las habilidades que sólo él tiene para conseguir respuestas.

Malek hace un excelente trabajo interpretando este personaje que es como si el “Sheldon” de “The Big Bang Theory” estuviese en la CIA, incluido su incapacidad de percibir el humor. De igual forma, Malek te estremece con varios momentos emotivos que te hacen recordar por qué es más que merecedor de su Oscar.

Ahora bien, el problema principal de esta película es su ritmo. Basta decir que ya habían pasado los primeros 30 minutos y el personaje principal todavía estaba lamentando la muerte de su esposa y apenas había comenzado a tomar acción al respecto. Luego, cuando la cinta finalmente comienza a tomar forma, escenas dramáticas innecesariamente largas la interrumpen para recalcar una y otra vez que el personaje de “Charlie” lamenta mucho que está tomando estas acciones vengativas.

En ocasiones, “The Amateur” sí tiene secuencias bastante impresionantes y creativas (aunque no tantas para ameritar ser llamada una verdadera película de acción). No las revelaré aquí ya que varias son merecedoras de verse en la pantalla grande, pero sí diré que mi favorita involucra la famosa “sky pool” de los edificios residenciales Embassy Gardens en Londres. Es una escena casi salida de las películas de “Final Destination” y que simplemente era irresistible no hacerla.

En el caso de los elementos que son desperdiciados podríamos comenzar por observar ciertos personajes que se presentan al principio del filme y que, aunque se les asigna una posición importante dentro de la vida de “Charlie”, luego desaparecen sin dejar rastro alguno. Entre ellos se encuentran “Carlos”, interpretado por Adrián Martínez, quien se hace llamar el mejor amigo del protagonista; un agente apodado “El Oso”, interpretado por Jon Bernthal; y, finalmente, la esposa de “Charlie”, “Sarah, interpretada por Rachel Brosnahan, cuyo personaje me pareció particularmente frustrante, ya que tras anunciar su muerte, nunca nos muestran su cuerpo. Esto hace que a lo largo de la película dudes si tal vez esté viva. Estos pudieron ser utilizados como herramientas para agilizar la trama e incluso evitar la necesidad de incluir más personajes.

El resto del elenco, por lo general, hace muy buen trabajo con sus actuaciones. Me pareció una agradable sorpresa ver que el actor infravalorado Michael Stuhlbarg estuviese involucrado en este proyecto, aunque haya sido por una escena. Definitivamente, Stuhlbarg tiene junto a Malek la mejor escena de la película.

De igual forma, la dirección de James Hawes (“One Life”) es sólida para ser su primer largometraje en este género. De hecho, si fuese un productor lo tendría en consideración para el “remake” de la franquicia de “Jason Bourne”, la cual está próxima a venderse a una nueva casa productora.

“The Amateur” llega hoy a los cines y si eres quienes no les molesta ver un filme de espías sencillo, pero interesante pues tal vez este es para ti.