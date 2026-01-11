La chef Marilyn López quedó fuera del espacio “Hoy Día Puerto Rico” de Telemundo una vez se acabó el año 2025. El programa arrancó el Año Nuevo con varias reducciones entre sus presentadores y ella fue una de esas salidas.

En la mañana del domingo, López recurrió en agradecimiento a las redes sociales para reaccionar a su eliminación.

“Hoy cierro una etapa importante de mi vida profesional. Lo hago con gratitud, con respeto y con el corazón lleno. Gracias a la que fue mi casa, Telemundo Puerto Rico, por abrirme las puertas, por confiar y por permitirme servir desde lo que soy”, comenzó expresando la chef.

PUBLICIDAD

“Gracias a mis compañeros de la mañana, por el apoyo, el compañerismo y cada momento compartido. Gracias a todo el equipo técnico, camarógrafos, producción y staff, porque su trabajo hace posible la magia que llega a los hogares”, añadió.

“Esto no es un final. Es una Evolución”, manifestó.

Otros de los talentos que retiraron de “Hoy Día Puerto Rico” fueron el animador Carlos McConnie, quien se unió al proyecto el pasado 8 de enero de 2024, y la presentadora Jacky Fontánez, que se integró al espacio el 13 de enero de 2023.

Permanecen los conductores Ivonne Orsini, Jasond Calderón y Pamela Noa.