Nueva York. El veterano ejecutivo de medios Jeff Shell deja Paramount, en una medida que llega en medio de una enmarañada batalla legal y de los esfuerzos en curso de la empresa propiedad de Skydance por hacerse con su rival de Hollywood Warner Bros. Discovery.

Paramount confirmó el miércoles que Shell había “optado por hacer la transición” desde su cargo como presidente de la compañía y miembro de la junta directiva. La empresa indicó que su junta revisó las acusaciones formuladas en una demanda reciente, en la que se alegaba que Shell había violado ciertas normas de divulgación de valores, pero no encontró pruebas de tal infracción. Aun así, Paramount señaló que el ejecutivo había decidido centrarse en el litigio en curso.

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Jeff Shell ( The Associated Press )

“PSKY agradece las numerosas contribuciones del señor Shell y haber contado con él como un valioso asesor”, manifestó Paramount en un comunicado. La compañía no precisó de inmediato quién sucederá a Shell como presidente.

Shell fue demandado el mes pasado por fraude por un hombre llamado R.J. Cipriani, quien afirmó que prestó al ejecutivo de Paramount 18 meses de servicios de comunicación de crisis entre 2024 y 2026 sin recibir compensación alguna. A cambio de esos servicios, Cipriani alegó que Shell le había dicho inicialmente que lo ayudaría a desarrollar una versión en inglés de un programa en español que ya se emitía en Roku, pero que incumplió esa promesa. Su denuncia del 9 de marzo, presentada en California, sostuvo que ahora se le adeudan 150 millones de dólares.

Cipriani también acusó a Shell de compartir información no pública y comentarios relacionados con la alianza de Paramount con el Ultimate Fighting Championship y la propuesta de adquisición de Warner Bros. Discovery, lo que —según argumentó su demanda— violó normas federales sobre valores.

Shell presentó una contrademanda en la que acusó a Cipriani de difamación y extorsión, en lo que calificó como un “chantaje” para obtener un “pago masivo” por servicios que, según dijo, no solicitó. Además, sostuvo que eran falsas las afirmaciones de que había compartido información confidencial sobre los acuerdos de Paramount con la UFC y Warner.

La batalla legal se ha intensificado desde entonces. Cipriani posteriormente añadió a Paramount, al director ejecutivo David Ellison y a otros líderes de la empresa a su demanda. Paramount sostuvo el miércoles que “responderá en el proceso a las afirmaciones frívolas e infundadas” formuladas contra la compañía y los miembros de la junta mencionados. Los contactos legales de Shell declinaron hacer más comentarios.

No es la primera vez que Shell abandona abruptamente un alto cargo corporativo. Shell renunció en 2023 como director ejecutivo de NBCUniversal por una relación inapropiada que mantuvo con una mujer de la empresa, tras una investigación de Comcast, la matriz de NBC.

Shell trabajó estrechamente con Ellison durante la adquisición de Paramount por parte de Skydance, que se cerró apenas en agosto pasado. Desde entonces, la compañía ha puesto la mira en una presa aún mayor —Warner— en una compra por 81,000 millones de dólares que podría reconfigurar de forma drástica Hollywood y el panorama mediático en general. Tras meses de una prolongada (y en un momento hostil) disputa con Netflix por el gigante de Hollywood, las directivas de Paramount y Warner alcanzaron un acuerdo que los accionistas votarán el 23 de abril. Y los reguladores continúan revisándolo.