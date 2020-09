Una de las series más originales del año pasado regresa con más acción, más superhéroes, pero sobre todo, con la misma inteligencia.

Antes de sumergirse en la segunda temporada de The Boys, es vital tomar en cuenta que la serie de Amazon Prime Video no necesariamente busca explorar las habilidades sobrenaturales de estos individuos, o las cualidades que los hacen héroes, sino las vulnerabilidades que los hacen humanos, a la vez que se autoproclaman dioses. Esto es exactamente lo que separa a esta singular serie del resto de las propuestas del género de superhéroes, en especial de aquellas que llegan a la pantalla grande siguiendo una fórmula ya demasiado familiar.

The Boys, basada en el cómic del mismo nombre, es una violenta e inusual mirada al mundo de los superhéroes, la industria de la publicidad y todas sus vertientes, pero más que nada, el proceso en que todo es cuidadosamente empaquetado para ser consumido por nosotros.

Temprano en los primeros episodios, y con la ayuda de la canción You’re Only Human de Billy Joel, la nueva temporada de The Boys establece uno de sus temas principales: un segundo aire. Con la relación con su hijo, Homelander (Antony Starr) encuentra una nueva oportunidad para no sentirse solo en el mundo, a la vez que forcejea con esas mismas cualidades que lo hacen humano, y para él, más débil.

“Billy Butcher” (Karl Urban), por su parte, elabora un plan para rescatar a la ex-esposa que había dado por muerta, con la ayuda de “Hughie” (Jack Quaid), “Mother’s Milk” (Laz Alonso) y “Frenchie” (Tomer Kapon). Pero es “The Deep” (Chace Crawford) quien mejor representa la idea de un segundo aire en esta segunda temporada, o al menos en los primeros tres episodios que Amazon Prime Video le envió a la prensa previo a su estreno el 4 de septiembre en la plataforma de “streaming”.

Sin entrar en cómo los escritores de la serie encuentran una manera aún más repugnante de representar el conflicto del héroe/villano con sus branquias y aquello que lo separa de la humanidad, la meta de esta parodia de “Aquaman” no es otra que encontrar un segundo aire en el grupo The Seven, cuyo espacio no estuvo vacante por mucho tiempo.

Esta nueva temporada introduce a “Stormfront” (técnicamente reemplaza a “Translucent”), un nuevo alfa que llega a retar la autoridad de Homelander. Con habilidades como la telekinesis y carencia de filtro al expresarse, su repentina llegada a un grupo a punto de quebrantarse promete uno de los “showdowns” más interesantes y nivelados de la serie hasta ahora. Su integración, además, para sorpresa de los fans que inicialmente conocieron al personaje en los cómics cuando era un hombre, añade una nueva figura femenina a la serie.

Aquí los escritores aprovechan para hacer un comentario -que de vez en cuando se inclina hacia el sermón- sobre la reacción mediática a la adición de un talento femenino a una industria dominada por los hombres. Mediante una rueda de prensa o “junket”, la serie también parodia -aunque criticar sería un término más acertado- la repetitividad y monotonía del proceso, en el que usualmente las preguntas son las mismas y tienen sus raíces en la perspectiva machista predominante de los medios. Aunque un tanto sermoneador, el comentario resulta jocoso y añade a un repertorio de referencias a la cultura popular actual que fanáticos de cómics y sus adaptaciones podrán captar sin dificultad.

¿Pero qué hace a estos superhéroes humanos? La nueva temporada, o al menos los primeros episodios, busca contestar esa pregunta arrojando luz a los conflictos internos de cada uno de los miembros principales de The Seven, al igual que con el grupo que busca destruirlos, conocido como The Boys. Aunque el segundo grupo se mantiene intacto, “Kimiko/Female” (Karen Fukuhara) tiene un rol más importante en en esta segunda temporada y la oportunidad de despojarse de las cualidades salvajes que exhibió en la primera temporada tras ser descubierta.

Tres episodios más tarde y una genial secuencia de acción que podría o no incluir a The Deep montando una ballena, la segunda temporada de The Boys hasta ahora promete mantenerse a la altura de la primera y con opciones de superarla en los capítulos restantes. Sería una gesta monumental, considerando lo que esa primera parte hizo por refrescar el género de superhéroes.

Los primeros tres episodios de la nueva temporada de The Boys estarán disponibles en Amazon Prime Video este viernes, 4 de septiembre. Nuevos episodios serán añadidos a la plataforma semanalmente hasta el 9 de octubre.