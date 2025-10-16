La muerte de Diane Keaton, la estrella ganadora del Oscar por “Annie Hall”, y figura en películas como “El Padrino” y “El Padre de la Novia”, sorprendió a colegas y fans, y días después de su partida, su familia reveló las causas de su fallecimiento.

Keaton, quien murió el 11 de octubre a los 79 años, falleció de neumonía, así lo revelaron sus familiares a la revista People, donde agradecieron las muestras de cariño.

“La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su amada Diane, quien falleció de neumonía el 11 de octubre”, escribieron en un comunicado.

En el comunicado también dice qué se puede hacer en honor a la actriz, quien amaba a los animales.

“Ella amaba a sus animales y era firme en su apoyo a la comunidad sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o un refugio de animales sería un tributo maravilloso y muy apreciado para ella”, compartió también la familia de Keaton sobre sus pasiones.

Keaton ganó su primer Oscar por “Annie Hall” (“Dos extraños amantes”) y luego sería nominada tres veces más, por “Reds” (“Rojos”), interpretando a la periodista y sufragista Louise Bryant, “Marvin’s Room” (“La Habitación de Marvin”), como una cuidadora que de repente necesita cuidados ella misma, y “Alguien tiene que ceder”, como una divorciada de mediana edad que es el objeto de atracción de varios hombres .

Keaton nació como Diane Hall en enero de 1946 en Los Ángeles, aunque su familia no formaba parte de la industria cinematográfica en la que se encontraría. Su madre era ama de casa y fotógrafa, y su padre trabajaba en bienes raíces e ingeniería civil, y ambos inspirarían su amor por las artes, desde la moda hasta la arquitectura.