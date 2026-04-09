La reportera Shirlyan Odette anunció hoy su salida de Las Noticias de TeleOnce.

La comunicadora, quien llegó a ser ancla de la edición nocturna, se despidió del público con un emotivo mensaje en redes sociales, en el que expresó: “Hoy cierro un capítulo muy importante en mi carrera profesional. Han sido casi cinco años llenos de experiencias, retos y aprendizajes que atesoraré siempre”.

En su mensaje, destacó además su paso por el medio y el equipo con el que trabajó.

“Tuve el privilegio de ser parte del crecimiento de Las Noticias de Teleonce bajo la administración de Liberman Media Group desde el primer día y de trabajar junto a un equipo extraordinario que siempre dio lo mejor para llevar información responsable a nuestra gente”.

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“Gracias a cada compañero y compañera que caminó conmigo en esta etapa. Más que colegas, encontré amistades y personas a quienes admiro y respeto profundamente. Siempre estaré agradecida por sus consejos, su apoyo, su paciencia y su ayuda en cada paso. Me llevo su cariño y muchísimos recuerdos que guardaré toda la vida”, añadió la galardonada periodista.

Finalmente, dedicó unas palabras al público que la acompañó durante su trayectoria: “Y gracias a ustedes por acompañarme, por abrirme las puertas de sus hogares cada día, por su confianza, su apoyo y el cariño que me regalaron durante todos estos años. Su respaldo y cercanía significaron muchísimo para mí”.

“Me voy con el corazón lleno de gratitud, un poco de nostalgia, pero muy orgullosa de todo lo que logré y logramos. Ahora toca seguir creciendo, soñando y buscando nuevas oportunidades”, concluyó.