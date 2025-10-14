WAPA Media anunció que WAPA TV ya está disponible en Sling TV en Puerto Rico, convirtiéndose en el primer canal local en la plataforma.

Además, WAPA Deportes, el único canal local en Puerto Rico 100% dedicado a programación deportiva, también formará parte del servicio, brindando la cobertura más amplia de deportes locales e internacionales.

Este lanzamiento marca un paso clave para hacer que WAPA TV esté disponible en todas las plataformas de distribución disponibles, ya que cada vez más puertorriqueños recurren al formato de streaming para acceder a contenido en vivo y OnDemand. Al ofrecer a WAPA TV y WAPA Deportes en Sling TV, WAPA Media asegura que sus televidentes se puedan mantener conectados fácilmente con su fuente confiable de noticias, entretenimiento y deportes.

“El hecho de expandir la distribución de WAPA TV y WAPA Deportes en la isla, en alianza con una plataforma probada como Sling TV, fortalece nuestro compromiso de hacer que el contenido premium puertorriqueño sea cada vez más accesible,” dijo Jorge Hildago, presidente y CEO de WAPA Media, mediante declaraciones escritas. “Este es un reconocimiento de la importancia de WAPA TV y WAPA Deportes para los puertorriqueños, y nos enorgullece ser el primer canal local en lanzar en Sling TV en Puerto Rico”.

El servicio está disponible sin necesidad de contratos a largo plazo, lo que brinda mayor flexibilidad a la audiencia.