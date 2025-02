Sonia Valentín, quien desde octubre de 2023 es presentadora del programa “En la mañana” de TeleOnce, se despidió del público y de sus compañeros, asegurando que emprenderá “nuevos caminos”.

“La vida es como un libro y escribimos capítulos nuevos a medida que vamos aportando a nuestro crecimiento. Hoy me toca abrir otro capítulo y me dirijo emocionada a cumplir con estos nuevos proyectos que vengo desarrollando desde hace un tiempo y que poco a poco se han ido concentrando”, indicó en una publicación ene Instagram donde concretó su despedida del programa.

Rodeada de los talentos del programa mañanero, Valentín anunció su salida, asegurando que “el programa se queda caminando, le quitamos las rueditas de seguridad, esto es un proyecto que ya camina solo. Estamos superagradecidas de que hoy me acompañen toda esta gente bonita”.

Según recapituló el diario El Nuevo Día, Valentín también era productora ejecutiva de “En la mañana”, transmitido de lunes a viernes en los horarios de 5:55 a.m. y 10:00 a.m.

Al momento, Valentín no ha revelado cuál será su próximo proyecto profesional. Por lo contrario, se limitó a anticipar que “pronto les comunicaré todo lo que viene”.

“Me siento feliz y muy satisfecha de las oportunidades que me da la vida, donde surgen espacios para crear, compartir y disfrutar. Siempre agradeceré a Dios, a mi familia, a mis grandes amigos, a mis compañeros de trabajo, a mis colegas de esta maravillosa industria del entretenimiento y a todos y cada uno de los que me han dado la mano en todas las locuras creativas que se me ocurren y que no dejan de fluir. Al público que me ha acompañado durante tantos años, seguimos juntos. Son mi familia extendida y los adoro”, escribió al enviar un “abrazo enorme para todos”.

Además de presentadora y productora, Valentín también es actriz.