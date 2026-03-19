Tras seis temporadas de la serie, “Peaky Blinders The Immortal Man” cerrará la trama de Tommy Shelby, aunque la franquicia continuará con una secuela televisiva ambientada en 1953.

Steven Knight, creador de la serie, indicó cuáles son los episodios clave que los espectadores deben revisar antes de ver la película.

Knight identificó tres capítulos de la serie como fundamentales para entender la historia de Tommy Shelby antes de la película. “Para mí, estos son los episodios más importantes que hay que ver para ponerse al día con ‘Peaky Blinders’”, señaló el guionista en un vídeo para Netflix.

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Primer episodio de la primera temporada

El creador comenzó con el primer episodio de la primera temporada, destacando que “realmente deja claro de qué trata toda la serie”. Explicó que presenta a Tommy Shelby y su carácter: “Presenta a Tommy Shelby de una forma que deja bastante claro quién es este personaje”.

En la escena inicial se le ve “montado a caballo en un paisaje industrial”, mostrando su actitud y personalidad sin palabras. Knight agregó que “todo este episodio es fundamental para comprender quién es esta familia, a qué se dedican y por qué son tan temibles”.

Escena clave de la segunda temporada

El segundo episodio recomendado es el sexto de la segunda temporada. Knight lo calificó como su “secuencia favorita de toda la serie”. En este capítulo, Tommy parece estar al borde de la muerte: “Es el momento en el que parece que Tommy Shelby está a punto de recibir un disparo y morir”.

Describió la escena: “Hay tres personas a su alrededor con armas, él está desarmado, ya le han cavado la tumba”. Tommy pide un momento para fumar y repasa su vida, sus remordimientos y lo que desearía haber hecho, provocando la sensación de que podría ser el final del personaje.

Aunque Tommy sobrevive, Knight consideró que la escena muestra que es “un hombre que no está seguro de si quiere vivir o morir” y concluyó que “al final del episodio seis, podemos ver que en realidad quiere elegir la vida”.

Cierre de la sexta temporada

El tercer capítulo recomendado por Knight es el sexto episodio de la sexta temporada. Según el creador, el capítulo “aclara” y “resuelve muchas cosas” y contiene “sorpresas”.

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Se centra en un enfrentamiento de Tommy con alguien que intentó matarlo: “tiene un arma en la mano” y podría disparar “pero decide no hacerlo”. Esta acción marca un cambio respecto a su comportamiento anterior: “El Tommy de antes lo habría hecho”. En su lugar, “guarda el arma, vuelve a su caballo y se aleja cabalgando hacia la puesta de sol”. El caballo blanco contrasta con la montura negra del inicio de la serie, mostrando un cambio en el personaje.

Knight espera que la película deje a los espectadores “conmocionados y sorprendidos” y destacó que “hay mucho en la película”.

Además, indicó que se profundiza en la personalidad de Tommy Shelby: “Más que nunca, llegamos al fondo de quién es Tommy Shelby, qué quiere, a quién ama, quién le ama y quién le odia. Todo gira en torno a Tommy Shelby, y esta película es, sin duda, su película”.