La película de Super Mario Galaxy obtuvo un éxito de taquilla de otro mundo en su segundo fin de semana en los cines.

La secuela de Universal e Illumination sumó 69 millones de dólares en 4,284 salas de Estados Unidos y Canadá, según las estimaciones del estudio del domingo. Con ello, la recaudación nacional asciende a 308.1 millones de dólares y la mundial a 629 millones.

Se trata de una caída del 48% respecto al primer fin de semana en los cines, un descenso bastante modesto para una superproducción. Pero el abismo entre esta película y la primera sigue creciendo. En su segundo fin de semana, en 2023, “La película de Super Mario Bros. -que recibió críticas mucho mejores que su continuación- había ganado más de 353 millones de dólares en el mercado nacional. Aun así, la secuela es un éxito rotundo se mire por donde se mire, ya que su producción costó 110 millones de dólares.

PUBLICIDAD

La película también está ayudando a impulsar la taquilla antes de que comience la temporada de cine de verano en mayo.

La gran novedad del fin de semana fue también un estreno de Universal: La comedia romántica de viajes “Tú, yo y la Toscana”, protagonizada por Halle Bailey y Regé-Jean Page, de “Bridgerton”. Debutó en cuarto lugar con una recaudación estimada de 8 millones de dólares en 3.151 pantallas, frente a un presupuesto de producción de 18 millones de dólares. Las mujeres constituyeron un abrumador 80% de la audiencia.

Dirigida por Kat Coiro, la película llegó a los cines con críticas entre mixtas y positivas. Según una crítica de The Associated Press, es “una película tan espumosa e insustancial como la espuma de un buen capuchino”. Actualmente cuenta con un 68% de crítica en Rotten Tomatoes.

El público pareció disfrutarla un poco más. Según las encuestas a pie de sala de PostTrak, el 77% de los compradores de entradas dijeron que “definitivamente la recomendarían” a sus amigos. También obtuvo una A- en CinemaScore, todo lo cual sugiere que podría tener una vida saludable en los cines.

El segundo puesto de la taquilla esta semana fue para “Proyecto Ave María”, de Amazon MGM Studios, que sigue obteniendo ventas de entradas de dos dígitos en su cuarto fin de semana. Entre el viernes y el domingo sumó unos 24.6 millones de dólares, lo que eleva su recaudación nacional a 256.7 millones de dólares.

“The Drama” se hizo con el tercer puesto en su segundo fin de semana, con 8.7 millones de dólares. La película de A24 sobre una pareja de novios interpretada por Robert Pattinson y Zendaya cayó sólo un 38%, con lo que su recaudación nacional ascendió a 30.8 millones de dólares y la mundial a 65 millones.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.