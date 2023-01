Si hay una película que no te deberías perder es “Teacher Mechy”, una propuesta divertida, familiar y conmovedora del director Frank Perozo, que estrena hoy en las salas de cine de Puerto Rico.

La trama sigue a “Mercedes” (Cheddy García), quien después de vivir unos años en Nueva York regresa a Santo Domingo al enterarse que su hija “Saray” (Chelsy Bautista) está embarazada. El propósito de vivir en Nueva York era para enviarle dinero a su familia, pero, al sentirse culpable y regresar, comienza a buscar un trabajo para poder sostenerlos a todos. Después de ir a varios lugares y no conseguir empleo, se topa con una oportunidad en un colegio de clase alta, pero como profesora de danza moderna.

PUBLICIDAD

“Mercedes” solo tiene un problema: no tiene idea qué es ser una profesora de danza y mucho menos de danza moderna. No obstante, esto no la detiene y acepta el trabajo. Por las dificultades que pasa esta mujer, es impresionante. Pero lo que realmente es sensacional son sus ganas de salir adelante.

Esta historia es escrita, protagonizada y producida por Cheddy Garcia, precisamente basada en un momento en su vida. Describiría a “Mechy” como un ser humano lleno de ganas de vivir y de perseverancia. Algo que no existe en su vocabulario es la palabra “rendirse” y creo que es algo que todos nos deberíamos aplicar.

Además de la gran actuación de García, cuenta con la divertidísima aparición de Denise Quiñones como “Xiomara”, una maestra recta, seria y hasta odiosa. Tan pronto aparece en la pantalla, comienzas a detestarla. Algo aplaudible en Denise, quien es todo amor detrás de cámaras.

A ellas se les suma un elento bueno, desde las interpretaciones de los niños, hasta la participación de Aquiles Correa, mejor conocido por su interpretación de “Carlitos” en Sanky Panky. También, cuenta con las actuaciones de Irving Alberti, Francisca Lachapel y Olga Bucarelli, entre otros.

Teacher Mechy no tan solo es una cinta familiar llena de comedia, sino que nos brinda un mensaje motivacional.