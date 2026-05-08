Listos para honrar a las madres en un solo escenario.

El canal TeleOnce presentará este domingo “Madres con Talento”, un especial que rendirá homenaje a la fuerza y resiliencia de mujeres que han formado parte de programa “Boricuas con Talento”.

El especial que se transmitirá a las 8:00 p.m. dará a conocer un lado humano y personal de varias concursantes, quienes además de demostrar sus talentos sobre la competencia del canal 11, compartirán las experiencias, desafíos y sacrificios que han marcado sus vidas como madres, así como sus triunfos.

A través de sus emotivos testimonios, el público conocerá las razones que motivaron a estas mujeres a participar en el reality show, así como las historias de esfuerzo y determinación que las impulsan diariamente a perseguir sus sueños sin dejar de lado a sus familias.

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“Madres con Talento” contará con la participación de la cantante Yaire, quien será la anfitriona de este especial y estará interpretando varios temas musicales alusivos a la celebración.

El programa destacará no solo las habilidades artísticas de estas madres, sino también el valor y compromiso que representa la maternidad, en un homenaje que busca conectar con el corazón del público puertorriqueño y reconocer el impacto transformador de las madres en la sociedad.

“Madres con Talento” se transmitirá por TeleOnce este domingo, 10 de mayo a las 8:00 p.m.