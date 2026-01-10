El canal TeleOnce arranca este lunes una nueva era de 90 horas semanales de programación local, y esto incluye las nuevas ediciones de “Las Noticias”,

La empresa televisiva iniciará la próxima semana ampliando su cobertura informativa con horarios que aspiran acompañar al televidente a lo largo del día. El canal estrena una nueva edición de “Las Noticias Ahora” a las 2:00 p.m., con el fin de llevar un resumen claro, ágil y actualizado de lo que ocurre en Puerto Rico y el mundo.

A esto se unirá la extensión de “Las Noticias Última Edición”, que inicia de 9:00 p.m, a 11:00 p.m., persiguiendo llevar la cobertura más completa de los asuntos y hechos que impactan más al país.

Estas ofertas se suman a los talleres de “Las Noticias En La Mañana”, "Las Noticias Al Mediodía“, y "Las Noticias Prime“, así como una edición de fin de semana del noticiario, que todavía no han anunciado hora de transmisión.

Esta expansión también se une a varias modificaciones que la empresa de comunicaciones realizó a su programación de análisis político, como la extensión para una hora de “Úlitma Palabra” con Alexandra Lúgaro, que transmite lunes a viernes, a las 6:00 p.m., así como la extensión del programa “En la mañana”, que va al aire de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 11:00 a.m.

TeleOnce anunció también el estreno de “Todo por mi familia: este lunes, 12 de enero, a las 8:00 p. m., una serie dramática turca que ha logrado conectar con millones de personas alrededor del mundo por la fuerza de su historia y la profundidad de sus personajes. La trama sigue a cuatro hermanos que, tras enfrentar una tragedia que cambia sus vidas para siempre, se ven obligados a madurar de golpe y a apoyarse mutuamente para sobrevivir en un entorno lleno de retos, injusticias y decisiones difíciles.

A lo largo de la serie, el público será testigo de cómo el amor familiar, la lealtad y la resiliencia se convierten en la única defensa frente a un destino que parece jugarles en contra.

Mientras tanto, los fines de semana, el entretenimiento continúa con “Tu Película”, que presenta tres tandas de cine todos los sábados y domingos a las 3:00 p. m., 5:00 p. m. y 9:00 p. m., con una variada selección de drama, comedia, acción y suspenso para disfrutar en familia.