Ante los altos niveles de agresividad entre los participantes de La casa de los famosos, la producción, a través de “La Jefa”, llamó a capítulo a todos durante la cuarta gala de nominación.

El ambiente, que se había tornado demasiado tenso durante las últimas horas, estalló en la transmisión en vivo del miércoles. Al filo de concluir la gala, y una vez todos los habitantes votaron por quién quieren que salga de la competencia, “La Jefa” tomó la palabra y anuló las nominaciones.

Tras tomar la palabra, reprendió a los participantes por el comportamiento mostrado en las últimas horas y les advirtió que podría tomar medidas más severas si la situación continuaba.

“Fueron reiterados los pedidos que hice que inclusive les hizo Javier (el conductor) ayer, hoy, lo desoyeron, les importó muy poco y siguieron faltándose el respeto entre ustedes, a mis órdenes, a los conductores y, sobre todo, al público. Y por si alguno tiene dudas, yo soy la máxima autoridad en esta casa, aunque en las últimas 48 horas parece que lo olvidaron o, peor aún, se atreven a desafiarme o desconocer mi lugar. Por lo mencionado es que no me dejan otra opción que tomar una drástica decisión”, dijo la voz de autoridad del reality.

Acto seguido, anunció la determinación que afectaría a todos los habitantes de la casa.

“Absolutamente todos los habitantes quedan nominados en el proceso de nominación que acaba de finalizar y, si siguen estos niveles de agresividad, pero sobre todo de desconocimiento a mi autoridad y a la de los conductores, podrá haber sanciones más duras aún”.

“Yo espero de verdad que sea el fin de un modo, de una forma de vincularse que está muy lejos del espíritu que pretendo que reine en mi casa”, añadió.

Finalmente, dejó claro que el futuro de los habitantes en el programa dependerá de un cambio de actitud.

“Escúchenme bien, les queda un único camino: recapacitan y corrigen o pondrán en riesgo seriamente su continuidad en esta competencia”, sentenció.

Así las cosas, estos son los 19 habitantes nominados para abandonar el reality show de Telemundo el próximo lunes:

-Laura Zapata

-Josh Martínez

-Laura González

-Fabio Agostini

-Stefano Piccioni

-Julia Argüelles

-Celinee Santos

-Kenny Rodríguez

-Kunno

-Caeli

-Yoridan Martínez

-Vanessa Arias

-Jailyne Ojeda

-Kenzo Nudo

-Curvy Zelma

-Eduardo Antonio “El Divo”

-Horacio Pancheri

-Oriana Marzoli

-Luis Coronel