El actor venezolano Fernando Carrillo, reconocido por sus papeles protagónicos en telenovelas como Abigail, María Isabel y Rosalinda, protagonizó un tenso intercambio con los presentadores del programa El Gordo y La Flaca, transmitido por Univision, tras conectarse desde Venezuela para hablar sobre la situación política en su país en medio de la detención del presidente Nicolás Maduro.

Durante la conversación con Lili Estefan y Raúl de Molina, Carrillo, quien ha expresado públicamente su apoyo al régimen chavista, criticó a los conductores por lo que calificó como una “dictadura comunicacional” en su contra, especialmente tras dejar de seguirlo en redes sociales.

“Dictadura comunicacional la que le han aplicado… lo que me han aplicado a mí, inclusive tú, Lili, es horrible, es una traición a la amistad que yo pensé que teníamos”, sostuvo el actor durante la entrevista.

Estefan respondió que dejó de seguir a Carrillo por respeto a “millones de venezolanos que la estaban pasando muy mal” y por su postura a favor del gobierno. “Millones de venezolanos se han ido de Venezuela por culpa de la dictadura, Fernando, y tú lo sabes”, afirmó. Univision

La tensión aumentó cuando Carrillo vinculó a los presentadores con su opinión sobre conflictos internacionales, señalando que habían “apoyado el genocidio en Palestina”, lo que generó un ambiente aún más ríspido en el estudio.

El actor venezolano, de 60 años, también negó que Venezuela sea una dictadura y defendió la legitimidad de las recientes elecciones en el país sudamericano, citando que si hubiese habido una dictadura “no hubiésemos salido a votar”. Además, respaldó a Delcy Rodríguez, la presidenta interina, a la que calificó como “la mujer más inteligente del país”, rechazando versiones de traición dentro del chavismo.

La aparición de Carrillo en el programa de entretenimiento generó fuerte debate en redes y medios, ampliando una controversia que ha seguido al actor durante meses por su apoyo continuo al gobierno de Venezuela y su defensa del líder chavista.