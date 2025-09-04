Llega a las salas de cine de Puerto Rico la esperada conclusión de la saga de los esposos Warren con el estreno de “The Conjuring 4: Last Rites”.

Desde 2013, con la primera de las cuatro producciones, esta serie ha abordado los encuentros de los esposos Ed y Lorraine Warren, y su hija Judy, con fenómenos paranormales registrados en los expedientes reales de la pareja.

Esta vez, los Warren enfrentan al caso de la familia Smurl, quienes tras la llegada de un misterioso espejo a su casa comienzan a experimentar apariciones demoníacas y actividad paranormal, pero que debido a la falta de recursos no pueden abandonar su hogar.

PUBLICIDAD

Si bien la película ha generado grandes expectativas a nivel mundial, los productores confirmaron que esta será la última cinta de la franquicia de terror inspirada en casos reales.

Según ha promocionado la producción, la película se basa en el caso más oscuro de los trabajados por Ed y Lorraine.

Vera Farmiga y Patrick Wilson regresan en las caracterizaciones de los esposos, que salen del retiro para enfrentar la maldad como nunca lo habían hecho. Esa maldad habitó en un hogar en de los suburbios de Pennsylvania.

El caso que toma vida en el filme se basa en los acontecimientos que vivió la familia de los esposos Jack y Janet Smurl, que en la década de 1970 se mudaron al condado de West Pittston junto a sus cuatro hijas y los padres de él.

Al principio, la vida fue casi un sueño para la familia, pero poco después una serie de fenómenos paranormales convirtieron su vida en una auténtica pesadilla. Los primeros incidentes, de acuerdo con los expedientes de los Warren, pasaron casi por desapercibidos: ruidos, manchas en las paredes y explosiones de algunos aparatos eléctricos; sin embargo, con el tiempo escalaron gravemente. Los ataques pasaron a lo físico, desde objetos lanzados por entidades, hasta agresiones, según ellos mismos reportaron.

Los Warren tomaron el caso en 1986 y concluyeron que había cuatro epíritus molestando a la familia, el más peligroso de ellos: un demonio que buscaba destruirlos. Todo quedó detallado en el libro “The Haunted: One Family’s Nightmare”, publicado por los Warren y el reportero Robert Curran.

PUBLICIDAD

“Last Rights” -parte de un universo que incluye las franquicias de “The Nun” y “Annabelle”- es un final cinematográfico bastante decente para esta franquicia, combinando la historia personal de los Warren y su hija, Judy, con una nueva posesión paranormal que enloquece a una familia común y corriente. Culmina con esperanza, amor y una boda. Pero antes, demonios y vómitos explosivos.

El guionista David Leslie Johnson-McGoldrick, que regresa a la saga, con la ayuda de los guionistas de “The Nun II”, Ian Goldberg y Richard Naing, han creado, junto con el director Michael Chaves, que regresa a la saga, la alquimia característica de la franquicia: empalagosos abrazos familiares y risas combinadas con charcos de sangre a la altura de los tobillos.

En esta ocasión, la maldad proviene de un espejo de cuerpo entero con marco de madera y tallas de tres niños.

“The Conjuring: Last Rites” finalmente cierra la franquicia, despidiendo una serie que se deleita con elementos de terror atemporales: columpios que se mueven misteriosamente, suelos que crujen, juguetes de pilas que se encienden de repente y frascos que traquetean.