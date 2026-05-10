En una batalla de taquilla entre secuelas, “The Devil Wears Prada 2” tuvo una ligera ventaja sobre “Mortal Kombat II” en los cines de Norteamérica el fin de semana.

Según estimaciones de los estudios difundidas el domingo, “The Devil Wears Prada 2” recaudó 43 millones de dólares y encabezó la lista en su segundo fin de semana, al tiempo que “Mortal Kombat II” ingresó 40 millones en su estreno.

El fin de semana tuvo una amplia variedad de novedades en estreno masivo, entre ellas el “whodunnit” apto para toda la familia “The Sheep Detectives” y una película de concierto de Billie Eilish codirigida por James Cameron.

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Pero la que ya estaba en cartelera fue la que triunfó. “The Devil Wears Prada 2”, que ha acumulado 433.2 millones de dólares en todo el mundo en sus primeros 12 días en exhibición, ayudó a impulsar a The Walt Disney Studios por encima de los 2,000 millones de dólares globales en lo que va del año. También superó la recaudación total de la primera película, que obtuvo 327 millones de dólares a nivel mundial en 2006, sin ajustar por inflación.

Paul Dergarabedian, responsable de tendencias del mercado en Comscore, comentó que el Día de la Madre pudo haber ayudado a que “Prada” sacara ventaja frente a la recién llegada y registrara una caída moderada de 44% en su segundo fin de semana.

“La fecha de estreno fue perfecta”, afirmó Dergarabedian. “Este podría ser el nuevo modelo de cómo arrancar un verano”.

“Mortal Kombat II” ofreció una alternativa de programación con sesgo de género en el segundo fin de semana de la temporada veraniega de Hollywood. Warner Bros. estrenó la película en 3,503 salas, donde atrajo a un público mayormente masculino. Según PostTrak, 75% de los compradores de boletos fueron hombres. “The Devil Wears Prada 2” tuvo casi el desglose de género exactamente opuesto en su primer fin de semana.

La primera película de esta serie, “Mortal Kombat”, se estrenó de forma simultánea en cines y en HBO Max en abril de 2021 como parte de la estrategia de Warner Bros. durante la pandemia de estrenos “day-and-date”. Las reseñas de la secuela han sido mixtas, al igual que su CinemaScore de B. Además, recaudó 23 millones de dólares en 78 mercados internacionales, para un debut global de 63 millones de dólares.

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“Michael” quedó en tercer lugar en su tercer fin de semana con otros 36.5 millones de dólares durante el fin de semana, apenas 33% menos que el fin de semana pasado. La biopic de Michael Jackson ya ha recaudado 240.5 millones de dólares en Norteamérica, superando el total doméstico de “Bohemian Rhapsody”, y 577.4 millones de dólares a nivel mundial.

El cuarto puesto fue para “The Sheep Detectives” de Amazon MGM Studios, que ingresó 15.9 millones de dólares en su primer fin de semana en 3,457 cines. Este peculiar misterio de asesinato para todas las edades cuenta con un elenco estelar que incluye a Hugh Jackman, Emma Thompson y Nicholas Braun, además de las voces de Julia Louis-Dreyfus, Bryan Cranston, Regina Hall y Patrick Stewart como las ovejas que intentan averiguar quién asesinó a su pastor. El público le otorgó una calificación A- en CinemaScore. Según se informó, la película costó 75 millones de dólares producirla.

Completando los cinco primeros lugares estuvo “Billie Eilish—Hit Me Hard & Soft: The Tour (Live in 3D)”, una experiencia de concierto inmersiva en la que Cameron comparte créditos de codirección con Eilish. Paramount estrenó la película en 2,613 salas, donde recaudó 7,5 millones de dólares en Norteamérica y 12.6 millones de dólares a nivel internacional. La película recibió muy buenas críticas (93% en Rotten Tomatoes) y también del público, que le dio una A en CinemaScore.

“Project Hail Mary”, en su octavo fin de semana, y “The Super Mario Galaxy Movie”, en su sexto, también siguen con fuerza, lo que se traduce en un fin de semana que está significativamente por encima del mismo fin de semana del año pasado. Dergarabedian señaló que las películas que parecen estar funcionando bien y atrayendo a públicos nuevos y recurrentes semana tras semana son las que ofrecen “entretenimiento puro y escapista”.

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“Esto está resultando muy favorable para las salas de cine en este momento”, manifestó.

Las 10 mejores películas en taquillas de EEUU y Canadá

Con las cifras domésticas finales publicándose el lunes, esta lista incorpora las ventas estimadas de boletos de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “The Devil Wears Prada 2”, 43 millones de dólares.

2. “Mortal Kombat II”, 40 millones de dólares.

3. “Michael”, 36.5 millones de dólares.

4. “The Sheep Detectives”, 15.9 millones de dólares.

5. “Billie Eilish—Hit Me Hard and Soft: The Tour”, 7.5 millones de dólares.

6. “The Super Mario Galaxy Movie”, 6.6 millones de dólares.

7. “Project Hail Mary”, 6.1 millones de dólares.

8. “Hokum”, 3.3 millones de dólares.

9. “Deep Water”, 780,274 dólares.

10. “Animal Farm”, 663,624 dólares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.