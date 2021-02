Marvel Studios se ha encargado de demostrar que el encargado de interpretar a Spider-Man varía con el paso del tiempo. Hasta el mismo Tom Holland lo ha señalado en más de una ocasión.

En una reciente entrevista a Esquire, Holland desmintió uno de los rumores más grandes de la secuela: la presencia de Tobey Maguire y Andrew Garfield en la cinta Spider-Man 3.

Al ser consultado por los cameos de los dos actores, este señaló que no serían parte del proyecto. “No, no, no aparecerán en esta película”, comentó el actor británico.

“A menos que me hayan ocultado la información más importante, que creo que es un secreto demasiado grande para que me lo oculten”, añadió.

Para Holland, esta cinta será una más sin apariciones extras. “Hasta el momento, no. Será una continuación de las películas de Spider-Man que hemos estado haciendo”, sentenció.

Cabe señalar que la supuesta aparición de Maguire y Garfield tiene meses y no es la primera vez que Holland lo niega. La semana pasada, el actor comentó a otro medio que no sabía nada de los cameos.

Aún así, hay esperanza para los fanáticos de Spider-Man pues el nivel de secretismo que hay en la cinta es bastante fuerte. Es más, Holland bromeo con el trama de la cinta.

“Honestamente, no tengo idea de qué se trata esta película y llevo ocho semanas rodando”, afirmó el actor al medio. Se espera que la cinta se estrene en diciembre de este año.