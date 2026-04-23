El ataque de un hombre a su compañera en un reality serbio está dando de qué hablar.

Se trata del participante Asmin Durdžić, quien intentó ahorcar a la modelo Maja Marinković en el dormitorio de la residencia conocida como la “Casa Blanca” tras una acalorada discusión en el programa de telerrealidad de Pink TV “Elita 9”, inspirado en el formato de convivencia original de “Big Brother” (“Gran Hermano”).

SE RE PICÓ EN “ELITA” REALITY DE CONVIVENCIA SERBIO: AHORCÓ A UNA PARTICIPANTE. ENTRARON LOS DE SEGURIDAD. pic.twitter.com/b5zFtDRlfT — Real Time (@RealTimeRating) April 22, 2026

Asmin, arrestado esa noche y posteriormente liberado al día siguiente, alegó que Maja, con quien mantiene un romance dentro de la competencia, le rompió los dientes. Tras las cámaras captar el momento, el equipo de seguridad del programa intervino para evitar que el problema llegara a mayores.

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Según el portal Blic, Asmin evitó todo contacto con la mujer a su regreso. Sin embargo, la distancia no duró mucho y ahora los dos vuelven a pasar tiempo juntos.

“Quiero disculparme con su familia y con la mía. Dormí en la mesa de la prisión, pensé, me quedé paralizado. Quería terminar la relación, hablamos normalmente, ella dijo que iba a cambiar y yo dije, no sé qué debería cambiar”, expresó Asmin ante las cámaras.

“Nadie puede decidir por mí qué voy a hacer ni cómo lo voy a hacer. Mi decisión es la que es. Nadie puede interferir en mi camino”, advirtió.

Anteriormente, la pareja había protagonizado otros enfrentamientos violentos por los supuestos celos que Maja tenía por otra participante.

Asmin relató lo sucedido: “Me dio una bofetada, me di la vuelta y me quedé dormido. Me despertó media hora después y me dijo: ‘Date la vuelta, no puedes dormir cuando quieres’. Le dije: ‘¿Qué quieres?’. Me respondió: ‘Me estabas mirando’. Le dije: ‘No lo estaba’. Quince veces, me di la vuelta otra vez y me dijo: ‘Cúbrete’. Me cubrí y me volvió a dar una bofetada. Entonces le apreté la cabeza. Ni siquiera sé dónde la estaba sujetando”.

El caso generó indignación en redes sociales, donde los usuarios calificaron el acto de intento de feminicidio y cuestionan que el programa continúe al aire.