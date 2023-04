Conversaciones entre huerfanos, concretamente entre los Batman de Michael Keaton y Ben Affleck, y las dos versiones de Barry Allen, ambas encarnadas por Ezra Miller, protagonizan el segundo tráiler oficial de The Flash, la película que, dirigida por Andy Muschietti que llegará a los cines el próximo 16 de junio para abrir las puertas del Multiverso DC, para cerrar definitivamente el Snyderverse y dar paso a una nueva era capitaneada por James Gunn

“Yo perdí a mis padres. Pero ese dolor me ha convertido en quien soy. Me he pasado la vida tratando de corregir los errores del pasado, como si combatir el crimen fuera a devolverme a mis padres... pero tú lo has hecho”, dice el Bruce Wayne de Keaton en el inicio del adelanto.

PUBLICIDAD

Un clip cargado de escenas espectaculares en el que Barry Allen reconoce su gran error: “He retrocedido en el tiempo para salvar a mis padres, pero en vez de eso... me he cargado el universo”. Y es que al cambiar el pasado, The Flash también ha cambiado el futuro. Un futuro en el que Zod vuelve a amenazar con destruir la humanidad.

Y aunque ahora no está Kal-El para detener al villano, sí que otro ser procedente de Krypton permanece en la Tierra... se trata de Kara Zor-El, es decir, Supergirl que se unirá al Batman de Keaton y las dos versiones de The Flash para intentar pararle los pies a Zod.

Pero el gran reto para The Flash, será aceptar la realidad. “Nuestras cicatrices nos hacen ser quienes somos. No podemos volver atrás para arreglar nada, no dejes que tu tragedia te defina”, dice el Bruce Wayne de Affleck. Y aunque hay un Flash que sí parece dispuesto a seguir este consejo, hay otra versión de Barry, más exaltada, se niega a aceptar la dura realidad.

“Hagamos lo que hagamos, no podemos arreglarlo”, dice uno de los Barry. “¡No! ¡Nadie tiene que morir!”, responde la otra variante que, muy probablemente acabe convirtiéndose en el villano final de la película, el Dark Flash del que vienen hablando diferentes filtraciones desde hace meses.

¿Cuándo se estrenará The Flash?

La película dirigida por Andy Muschietti es una adaptación libre de los cómics de Flashpoint, con los que DC reinició todas sus historias. Después de años de retrasos y rumores de cancelación, la película finalmente llegará a los cines el próximo 16 de junio y esta es su sinopsis oficial:

PUBLICIDAD

“Los mundos chocan en The Flash cuando Barry utiliza sus superpoderes para viajar en el tiempo y cambiar los acontecimientos del pasado. Barry intenta salvar a su familia, pero sin saberlo altera el futuro y queda atrapado en una realidad en la que el general Zod ha regresado y amenaza con la aniquilación, pero en la que no hay superhéroes a los que recurrir. A menos que Barry pueda persuadir a un Batman muy diferente para que salga de su retiro y rescate a un kryptoniano encarcelado... aunque no sea el que está buscando. En última instancia, para salvar el mundo en el que se encuentra y regresar al futuro que conoce, la única esperanza de Barry es luchar por seguir vivo. Pero ¿este último sacrificio será suficiente para reiniciar el universo?”

Reparto de The Flash

Además de Ezra Miller, y de Keaton y Affleck, The Flash cuenta en su reparto con Sasha Calle como Supergirl, Michael Shannon como el General Zod, Kiersey Clemons como Iris West, Antje Traue como Faora-Ul y Ron Livingston y Maribel Verdú como los padres de Barry Allen.