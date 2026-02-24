Los fans de “La casa de los famosos” deben revisar sus calendarios, dado que la cadena Telemundo dio a conocer que las actividades del “reality” que arrancó su sexta temporada la semana pasada se mudará de día.

En el caso de las nominaciones, que antes se llevaban a cabo todos los jueves, ahora se llevarán a cabo todos los miércoles. Mientras tanto, la modificación más drástica será el día de los posicionamientos, que ahora se llevarán a cabo todos los jueves, a diferencia de las pasadas ediciones, donde se realizaban cada domingo.

En cambio, los domingos cambiarán para los destierros, que se trata de la nueva zona de castigo donde aislan a concursantes de manera temporal en un espacio separado.

No obstante, las pruebas de líder y los robos de salvación se quedarán para los martes y viernes, respectivamente.

Este anuncio se produce en momentos en que los participantes todavía esperan la entrada de un nuevo huésped en la “Mansión” de “La Jefa”.

Además, la noticia también se da a unas horas de que se conociera que la influencer española Zoe Bayona fuera la primera en ser eliminada del “reality”.