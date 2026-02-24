La creadora de contenido catalana Zoe Bayona se convirtió la noche del lunes en la primera eliminada de la sexta temporada de La casa de los famosos.

La casa ya tuvo su primera despedida 💔Zoe Bayona se convierte en la primera eliminada de la temporada#ESBD #WeAreBanijay #BanijayGroup #LCDLF6 #LaCasaDeLosFamosos6 pic.twitter.com/EORgsXpNsW — Endemol Shine Boomdog (@EndemolShineBD) February 24, 2026

Oriana Marzoli, Sergio Mayer, Kenny Rodríguez y Eduardo Antonio “El Divo”, los otros nominados de la semana, fueron salvados por el voto del público y permanecerán al menos una semana más en el reality show de Telemundo.

Por su parte, la ex Miss Universe República Dominicana, Celinee Santos, también nominada esta semana, estaba fuera de peligro tras ser salvada el domingo por Horacio Pancheri, ganador del duelo por el robo de salvación.

Tras la salida de Bayona, quedan 20 participantes en la casa. Sin embargo, el programa volverá a contar con 21 habitantes tan pronto como este martes, luego de que los presentadores Jimena Gállego y Javier Poza anunciaran la entrada de un nuevo concursante.

El ganador o ganadora de La casa de los famosos: All-Stars recibirá un premio de 200,000 dólares.

Estos son los 20 habitantes que aún compiten en la sexta temporada:

-Laura Zapata

-Josh Martínez

-Laura González

-Fabio Agostini

-Stefano Piccioni

-Julia Argüelles

-Celinee Santos

-Kenny Rodríguez

-Kunno

-Caeli

-Yoridan Martínez

-Vanessa Arias

-Lupita Jones

-Jailyne Ojeda

-Kenzo Nudo

-Curvy Zelma

-Eduardo Antonio “El Divo”

-Horacio Pancheri

-Oriana Marzoli

-Sergio Mayer